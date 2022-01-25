Как резвятся главари ЛДНР на элитных курортах, пока Донбасс утопает в мусоре — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 25.01.2022:

Год новый, а проблемы старые. Как оккупированный Донбасс утопает в мусоре, пока его недовожаки развлекаются на элитных курортах.

Как вы уже догадались, новогодние праздники как, впрочем, и последние почти восемь лет в молодых и, прости Господи, свободных республиках прошли мягко говоря не очень. Но давайте обо всем по порядку. Как известно, канун Нового Года – это время надежды и обещаний. А для кремлевских марионеток на оккупированных территориях – время обострения шизофрении и повод для очередной лжи.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 25.01.2022

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