Как прошёл День Рождения главы Кремля и что пожелали ему простые россияне — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 26.10.2021:

Газовая война РФ или очередной шантаж

Как прошёл День Рождения главы Кремля и что пожелали ему простые россияне. Последние новости из РФ, которые не покажут по федеральным каналам, смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне!

Газовый вопрос – главная тема для обсуждения перед началом зимы. Но переживают на российских ток-шоу, как уже давно принято, не за россиян.

И тут без шантажа не обойтись, подумали в Кремле и четко дали понять европейцам. Что мол, если Германия и Европейский Союз не одобрит запуск газопровода «Северный поток-2», то РФ не будет предлагать увеличение поставок газа.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 26.10.2021

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