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Video: Как прошёл День Рождения главы Кремля и что пожелали ему простые россияне — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 26.10.2021: Газовая война РФ или очередной шантаж Как прошёл День Рождения главы Кремля и что пожелали ему простые россияне. Последние новости из РФ, которые не покажут по федеральным каналам, смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне! Газовый вопрос – главная тема для обсуждения перед началом зимы. Но переживают на российских ток-шоу, как уже давно принято, не за россиян. И тут без шантажа не обойтись, подумали в Кремле и четко дали понять европейцам. Что мол, если Германия и Европейский Союз не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2", то РФ не будет предлагать увеличение поставок газа. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 26.10.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Как прошёл День Рождения главы Кремля и что пожелали ему простые россияне — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 26.10.2021:

Газовая война РФ или очередной шантаж

Как прошёл День Рождения главы Кремля и что пожелали ему простые россияне. Последние новости из РФ, которые не покажут по федеральным каналам, смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне!

Газовый вопрос – главная тема для обсуждения перед началом зимы. Но переживают на российских ток-шоу, как уже давно принято, не за россиян.

И тут без шантажа не обойтись, подумали в Кремле и четко дали понять европейцам. Что мол, если Германия и Европейский Союз не одобрит запуск газопровода «Северный поток-2», то РФ не будет предлагать увеличение поставок газа.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 26.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Как прошёл День Рождения главы Кремля и что пожелали ему простые россияне — Гражданская оборона на ICTV / 26.10.2021 11:51
26.10.2021 11:51

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