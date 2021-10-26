Как прошёл День Рождения главы Кремля и что пожелали ему простые россияне — Гражданская оборона на ICTV

Митинг под офисом ОБСЕ в Донецке. Боевик ЛНР Андрей Косяк — кто хочет его свободы на самом деле — Гражданская оборона на ICTV
Поклонскую сослали послом в далекую африканскую страну — что ее там ждет — Гражданская оборона на ICTV
Сомнительный кумир Путина. Наглядное сравнение Александра III и Президента РФ — Гражданская оборона на ICTV
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Студенты, пенсионеры и неудачники: кто промывает мозги жителям ОРДЛО — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Крымские предатели: как живется украинским чиновникам, которые перешли на сторону оккупантов — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Почему армию РФ никак нельзя сравнивать с армией США — Гражданская оборона, вторник, 20:20
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