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Video: Как на самом деле СТРАДАЮТ крымчане от действий России в Крыму — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021: В 2014 году оккупанты захватывали Крым, рассказывая о якобы спасении крымчан от страшных бандеровцев… И уже почти 8 лет они продолжают повторять одни и те же сказки! Недавно глава МИДа РФ Лавров в интервью освежил байку о том, что в 2014 году Великая и духовная якобы откликнулась на мольбы крымчан, оказавшихся под мифической угрозой уничтожения! Они вторглись тогда на чужой полуостров, под видом больших добродетелей с оружием, НО во что же превратили Крым великие спасители спустя 8 лет? Как на самом деле страдают крымчане от действий Великодуховной в Крыму. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Как на самом деле СТРАДАЮТ крымчане от действий России в Крыму — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021:

В 2014 году оккупанты захватывали Крым, рассказывая о якобы спасении крымчан от страшных бандеровцев…

И уже почти 8 лет они продолжают повторять одни и те же сказки!

Недавно глава МИДа РФ Лавров в интервью освежил байку о том, что в 2014 году Великая и духовная якобы откликнулась на мольбы крымчан, оказавшихся под мифической угрозой уничтожения!

Они вторглись тогда на чужой полуостров, под видом больших добродетелей с оружием, НО во что же превратили Крым великие спасители спустя 8 лет?

Как на самом деле страдают крымчане от действий Великодуховной в Крыму.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Как на самом деле СТРАДАЮТ крымчане от действий России в Крыму — Гражданская оборона на ICTV / 23.11.2021 20:28
23.11.2021 20:28

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