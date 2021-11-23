Как на самом деле СТРАДАЮТ крымчане от действий России в Крыму — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021:

В 2014 году оккупанты захватывали Крым, рассказывая о якобы спасении крымчан от страшных бандеровцев…

И уже почти 8 лет они продолжают повторять одни и те же сказки!

Недавно глава МИДа РФ Лавров в интервью освежил байку о том, что в 2014 году Великая и духовная якобы откликнулась на мольбы крымчан, оказавшихся под мифической угрозой уничтожения!

Они вторглись тогда на чужой полуостров, под видом больших добродетелей с оружием, НО во что же превратили Крым великие спасители спустя 8 лет?

Как на самом деле страдают крымчане от действий Великодуховной в Крыму.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021

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