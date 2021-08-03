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Video: Как летом в России людей ОБСЛУЖИВАЮТ без должного УВАЖЕНИЯ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 03.08.2021: Опасный сервис в РФ! Что из себя представляет сфера обслуживания в Великой и Духовной стране? На каждом шагу граждан России поджидает беспредел, несправедливость, коррупция, тотальное неуважение, а еще - просто пугающая сфера обслуживания! Это в цивилизованном мире понятие Сервиса основывается на главном правиле: клиент всегда прав.  Матушка Россия же продолжает демонстрировать противоположное и просто шокировать окружающих. В кафе, общественном транспорте, в отделениях почты, торговых центрах, больницах и супермаркетах! Абсолютно везде россиян поджидает хамство, агрессия, тотальное неуважение и …много-много нетрезвого обслуживания! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 03.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Как летом в России людей ОБСЛУЖИВАЮТ без должного УВАЖЕНИЯ — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 03.08.2021:

Опасный сервис в РФ!

Что из себя представляет сфера обслуживания в Великой и Духовной стране?

На каждом шагу граждан России поджидает беспредел, несправедливость, коррупция, тотальное неуважение, а еще — просто пугающая сфера обслуживания!

Это в цивилизованном мире понятие Сервиса основывается на главном правиле: клиент всегда прав.  Матушка Россия же продолжает демонстрировать противоположное и просто шокировать окружающих.

В кафе, общественном транспорте, в отделениях почты, торговых центрах, больницах и супермаркетах! Абсолютно везде россиян поджидает хамство, агрессия, тотальное неуважение и …много-много нетрезвого обслуживания!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 03.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Как летом в России людей ОБСЛУЖИВАЮТ без должного УВАЖЕНИЯ — Гражданская оборона на ICTV / 03.08.2021 20:51
03.08.2021 20:51

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