Как боевики отреагировали на новые кадровые назначения в Украине — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 09.11.2021:

На Донбассе вторую неделю продолжают гореть из-за ситуации в Старомарьевке обвиняя Украину в фашизме и терроризме.

Ну а чтобы население у экранов кушало такие инфопомои с аппетитом, пропагандисты решили развенчать якобы фейк о гуманитарной миссии украинских чиновников и небольшой группы солдат.

То есть боевики, которые к ноябрю не удосужились обеспечить людей в серой зоне углем, сначала сознательно отрезали их от помощи с украинской стороны, разбомбив самодельный мост. А теперь страшно гордятся, что Машины красного креста заезжали со стороны ОРДЛО.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 09.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/