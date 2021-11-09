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Video: Как боевики отреагировали на новые кадровые назначения в Украине — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 09.11.2021: На Донбассе вторую неделю продолжают гореть из-за ситуации в Старомарьевке обвиняя Украину в фашизме и терроризме. Ну а чтобы население у экранов кушало такие инфопомои с аппетитом,  пропагандисты решили развенчать якобы фейк о гуманитарной миссии украинских чиновников и небольшой группы солдат. То есть боевики, которые к ноябрю не удосужились обеспечить людей в серой зоне углем, сначала сознательно отрезали их от помощи с украинской стороны, разбомбив самодельный мост. А теперь страшно гордятся, что Машины красного креста заезжали со стороны ОРДЛО. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 09.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Как боевики отреагировали на новые кадровые назначения в Украине — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 09.11.2021:

На Донбассе вторую неделю продолжают гореть из-за ситуации в Старомарьевке обвиняя Украину в фашизме и терроризме.

Ну а чтобы население у экранов кушало такие инфопомои с аппетитом,  пропагандисты решили развенчать якобы фейк о гуманитарной миссии украинских чиновников и небольшой группы солдат.

То есть боевики, которые к ноябрю не удосужились обеспечить людей в серой зоне углем, сначала сознательно отрезали их от помощи с украинской стороны, разбомбив самодельный мост. А теперь страшно гордятся, что Машины красного креста заезжали со стороны ОРДЛО.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 09.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Как боевики отреагировали на новые кадровые назначения в Украине — Гражданская оборона на ICTV / 09.11.2021 20:50
09.11.2021 20:50

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