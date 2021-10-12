ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЯПЫ ПУТИНА — лучшая подборка — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 12.10.2021:

В последнее время Владимир Путин очень увлекся историей.

Он пишет статьи на исторические темы.

Он, уже привычным языком российского МИДа, высказывается о бывших послах Польши.

Он, не стесняясь приписывает чужую историю себе.

Он, даже вдумайтесь, критикует РОССИЙСКИЕ учебники истории!

Откуда такой внезапный исторический порыв, и кто является его наставником в этом вопросе разбиралась Гражданская оборона.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 12.10.2021

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