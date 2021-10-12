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Video: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЯПЫ ПУТИНА — лучшая подборка — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 12.10.2021: В последнее время Владимир Путин очень увлекся историей. Он пишет статьи на исторические темы. Он, уже привычным языком российского МИДа, высказывается о бывших послах Польши. Он, не стесняясь приписывает чужую историю себе. Он, даже вдумайтесь, критикует РОССИЙСКИЕ учебники истории! Откуда такой внезапный исторический порыв, и кто является его наставником в этом вопросе разбиралась Гражданская оборона. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 12.10.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЯПЫ ПУТИНА — лучшая подборка — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 12.10.2021:

В последнее время Владимир Путин очень увлекся историей.

Он пишет статьи на исторические темы.

Он, уже привычным языком российского МИДа, высказывается о бывших послах Польши.

Он, не стесняясь приписывает чужую историю себе.

Он, даже вдумайтесь, критикует РОССИЙСКИЕ учебники истории!

Откуда такой внезапный исторический порыв, и кто является его наставником в этом вопросе разбиралась Гражданская оборона.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 12.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛЯПЫ ПУТИНА — лучшая подборка — Гражданская оборона на ICTV / 12.10.2021 11:48
12.10.2021 11:48

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