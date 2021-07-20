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Video: Хватит кормить Москву? Сибирская республика. Насколько реальный распад РФ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.05.2021: Вот только власти РФ забывают одну важную деталь - прежде чем советовать соседу как жить, нужно навести лад в собственном доме. И наводить есть что. Уже 30 лет длится переполох в «российском доме». Не так давно мы рассказывали о болевых точках Чечне и Татарстане, которые с переменным успехом борются за свою свободу и независимость. На самом деле, подобных очагов сепаратизма в федерации достаточно. Это и не удивительно, ведь то, что никогда не было, как любят говорить - «исконно русским», никогда ним и не станет. Сколько бы боли и крови захватчики не принесли. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.05.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Хватит кормить Москву? Сибирская республика. Насколько реальный распад РФ — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.05.2021:

Вот только власти РФ забывают одну важную деталь — прежде чем советовать соседу как жить, нужно навести лад в собственном доме. И наводить есть что. Уже 30 лет длится переполох в «российском доме».

Не так давно мы рассказывали о болевых точках Чечне и Татарстане, которые с переменным успехом борются за свою свободу и независимость.

На самом деле, подобных очагов сепаратизма в федерации достаточно. Это и не удивительно, ведь то, что никогда не было, как любят говорить — «исконно русским», никогда ним и не станет. Сколько бы боли и крови захватчики не принесли.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.05.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Хватит кормить Москву? Сибирская республика. Насколько реальный распад РФ — Гражданская оборона на ICTV / 20.07.2021 15:19
20.07.2021 15:19

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