Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 30.11.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 30.11.2021:

Россия не отрицает возможность полномасштабной войны, но упорно настаивает на том, что эту самую войну планирует именно Украина. Будет открытое полномасштабное вторжение России в Украину или нет покажет время, но то что для Кремля «Ненька» является самым желанным подарком — сомнения не вызывает ни у кого. Кремль всеми способами и силами пытается влезть в Украину. Отсюда и бряцканье железом на границах, отсюда и постоянные вливания и попытки подорвать Украину изнутри, и отсюда озвучивание даже казалось бы немыслимых предложений.

Выражение «запретили русский язык» — это даже не манипуляция, а откровенное вранье Скабеевой. Как говорил классик: «если кто-то скажет, что ему в Украине запретили разговаривать на русском языке». Это, во-первых. Во вторых, в том, что в стране под названием Украина происходит обучение детей на родном языке, меню в ресторанах на украинском, и в банке тебе скажут «Вітаю», а не «здравствуйте» ничего зазорного, мягко говоря, нет. За попытку насильственной русификации и наглого поведения РФ навсегда лишилась благосклонности Прибалтики. Кремль сделал все возможное, чтобы подобные отношения образовались с Грузией и Украиной. Оккупация территорий, кровь местного населения, ненависть к национальным языкам и постоянные оскорбления и ложь в адрес свободных народов может привести не только к русофобии, но и к скорой кончине псевдоимперии.

Их называют «продажными либералами» Кто они, те люди, которые всё-таки продолжают работать на кремлёвскую пропагандистскую машину?! Мы уже не раз рассказывали вам истории оппозиционеров в РФ, которые променяли свои идеалы на денежные знаки. Как Венедиктову удалось более двух десятков лет возглавлять один из самых оппозиционных информационных медиаресурсов в современной России, мы с вами сегодня и выясним.

С приходом России Крым очень быстро окунулся в суровую российскую действительность. РФ моментально установила на полуострове великодуховные порядки и привнесла свои скрепные изюминки абсолютно в каждую сферу жизни крымчан.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 30.11.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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