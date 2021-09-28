Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 28.09.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 28.09.2021:

Финита ля комедия. Как прошли выборы в России? И что сделали в Кремле, чтобы снова остаться у власти?! Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне. В России закончились выборы в парламент! У всех и раньше не было больших иллюзий по поводу того, как организовано и как проходит волеизъявление россиян. Но в этот раз, на права и свободы людей просто наплевали и растоптали с присущим Кремлю цинизмом. И так, что же такого нового придумали в Кремле, чтобы продержаться у власти как можно дольше?! Трехдневное голосование, уничтожение независимых СМИ, не допуск оппозиционных кандидатов, отсутствие наблюдателей и видео наблюдения.

Не Сибирью Единой! Новые города по всей видимости, скоро вырастут и в аннексированном Крыму! Никто не сомневался, что Крым подвергнется большим изменениям после прихода на полуостров России. Но крымчане и подумать не могли, что их так быстро накроет целый град из неприятных сюрпризов от Матушки России! Уже ни для кого не секрет, что после 2014го года Россия принялась активно превращать полуостров в военную базу и усердно замещать местное население гражданами РФ. И если сразу после аннексии на оккупированный полуостров активно свозились преимущественно российские силовики, фсбшники и военнослужащие, то со временем простые россияне тоже стали охотно покупать недвижимость в Крыму и переезжать сюда на ПМЖ.

Псевдо-мэр Горловки Приходько в последние годы активно интересуется недвижимостью в России. Ведь когда дойдет до того, что жить в Горловке будет просто невозможно, это тело с подельниками красиво свалит в РФ. Оставив когда-то успешный город с распиленным на металл заводом гигантом, затопленными шахтами, вузами без студентов и ядовитой желтой водой в озерах и колодцах. Причем все что мы проговорили сейчас, это не прогнозы, а то что уже случилось. Поэтому просто вспоминайте о Горловке каждый раз, когда вам начнут рассказывать, как сладок и красив русский мир. Иначе рискуете лишиться всего в обмен на фейковую воинскую славу и условного Сосо на праздники.

Его называют не просто соратником, а близким другом Президента Путина. Они годами проводят отпуск вместе, распивая чаек перед камерами в родной для Шойгу Тыве. В общем образы пацанов из народа, которые старательно лепила пропаганда, уже тогда наталкивали на мысль, что вся эта показуха не случайна. Ведь кому как не надежному другу можно будет в свое время передать власть? Да-да, именно передать. Ну а чтобы холопы привыкали к так сказать Шойгу победителю, действующего министра обороны запихнули первым номером списка Единой России. Гордый сын Тывы вдруг стал очень медийным персонажем. Федеральные каналы устраивают интервью с министром обороны даже чаще чем с Путиным.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 28.09.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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