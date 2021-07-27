Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 27.07.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 27.07.2021:

Донбасс страшно СКУЧАЕТ без Украины и очень хочет попроситься обратно в семью, но СТЕСНЯЕТСЯ?

Страшное лето 2021 на Донбассе — людям теперь мерещится ЕДА и ЗАРПЛАТА

Сезон бед и испытаний! Что происходит сегодня в аннексированном Крыму?

Лето 2021 в Крыму люди запомнят НАВСЕГДА — как полуостров УТОНУЛ в безразличии России

Российские казаки – это необразованные алкоголики, насильники и бандиты. Современные КАЗАКИ — кто они и зачем Кремль положил на них свои ЛАПЫ

Принудительная вакцинация или почему россияне не хотят прививаться хваленой отечественной вакциной?!

И чем заменяют «спутник Ви» в российских больницах. Фейк, а не вакцинация!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 27.07.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/