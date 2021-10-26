Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 26.10.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 26.10.2021:

По факту получается, что люди захватившие Крым и уничтожившие Донбасс теперь возмущаются, что Украина, в том числе и с привлечением союзников ищет варианты для защиты своих рубежей. В Кремле упорно делают вид, что виноваты НАТО, бандеровцы, рептилоиды. Кто угодно, кроме них самих.

В последний месяц Медведев вновь стал активно появляться на федеральных каналах. Но почему молчал и где был эти два года после своей отставки Дмитрий Медведев? Чем занимался экс-президент и можно ли его считать политическим трупом расскажет Гражданская оборона.

Беспредел и незаконные действия оккупантов в аннексированном Крыму продолжаются! РФ не прекращает свои жалкие попытки легализации аннексии полуострова и идет на очередные нарушения международного права в Крыму! В рамках, стартовавшей недавно в России переписи населения, Кремль естественно, решил провести данную процедуру и на оккупированном полуострове…

Газовая война РФ или очередной шантаж. Как прошёл День Рождения главы Кремля и что пожелали ему простые россияне. Последние новости из РФ, котрые не покажут по федеральным каналам, смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 26.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/