Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 25.01.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 25.01.2022:

Панические настроения части украинского населения, нагнетание обстановки мировыми и отечественными СМИ, и гиперреактивность современной геополитической ситуации вынуждает Гражданскую оборону объяснить на пальцах, что да как? Какие сроки, кто за кого и кто кого, если что?

Год новый, а проблемы старые. Как оккупированный Донбасс утопает в мусоре, пока его недовожаки развлекаются на элитных курортах.

Вот уже на протяжении 8 лет мы показываем вам как изменилась жизнь крымчан после прихода на полуостров великих защитников русского мира. Матушка Россия постепенно прижимает крымчан со всех сторон, ради своей выгоды устанавливает на полуострове свои порядки, нагло отодвигая интересы простых людей на задний план.

Представить сегодня матушку Россию без всевозможных нелепостей и абсурдов уже просто нереально! О чем тут говорить, если Гражданская оборона регулярно выдает вам целые сюжеты с подборками новостей из разряда «Такое вы можете увидеть и услышать только в России!» И готовьтесь недоумевать и удивляться! Прямо сейчас вас ждет самый свежий топ маразмов от Великой и Духовной страны!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 25.01.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/