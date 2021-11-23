Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 23.11.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 23.11.2021:

То, что делает Кремль сейчас до боли напоминает события конца 2013 года. Когда маски сбрасываются окончательно. Посмотрите, например, чем в итоге закончился абсолютно искусственный кризис с мигрантами в Белоруссии. Почему он искусственный, спросите вы? Да очень просто. Во время реальной войны в Сирии и Ираке никаких беженцев в Беларуси не было и в помине. А тут вдруг войны давно нет и бац тысячи людей вдруг открывают для себя новый маршрут?

В 2014 году оккупанты захватывали Крым, рассказывая о якобы спасении крымчан от страшных бандеровцев… И уже почти 8 лет они продолжают повторять одни и те же сказки! Недавно глава МИДа РФ Лавров в интервью освежил байку о том, что в 2014 году Великая и духовная якобы откликнулась на мольбы крымчан, оказавшихся под мифической угрозой уничтожения! Они вторглись тогда на чужой полуостров, под видом больших добродетелей с оружием, но во что же превратили Крым великие спасители спустя 8 лет?

Современная Россия – это стоять за спинами чужих женщин и детей, угнетая свой народ. Как оказалось, у россиян недостаточно тестикул бороться со своей властью и в этом им решили помочь американцы. Как видим, тоталитаризм в России находится в апогее. И по-хорошему, это дело самой России: пусть перегрызут друг друга – нам все равно. Но, к сожалению, агрессивная диктатура уже давно вышла за пределы скрепоносной, и, если весь цивилизованный мир не объединится и не отстоит свою свободу в борьбе с трусливой и подлой Москвой – исход может быть очень печален. При чем, для всех!

В последнее время на российском телевидении все чаще звучат фразы «Третья мировая» и «Ядерная война». Естественно, главный враг ненавистного запада – скрепная до мозга костей Россия. Не утихают разговоры о ядерном вооружении и в Кремле. Гражданская оборона постарается объяснить, что такое ядерное оружие и какие страны им обладают. Мы сравним ядерное противостояние США и России. Расскажем возможно ли возвращение Украины в «ядерный клуб» и что такое система ПРО, которую так боятся в Кремле.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 23.11.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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