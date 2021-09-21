Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 21.09.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 21.09.2021:

Не такой уже и российский! Почему предприятия РФ не спешат на оккупированный Крым. Как-бы оккупанты не убеждали крымчан, еще немного подождать, как-бы не говорили о том, что вот-вот и на полуострове все заработает, против международных санкций они по факту, бессильны! Какие бы сказки они не рассказывали, но именно из-за экономических санкций, наложенных на полуостров, в Крыму официально не может работать ни одна международная компания! На оккупированном полуострове не имеет права осуществлять деятельность даже российский бизнес!

Как страна-агрессор теряет собственных людей! Не эмиграция, а эвакуация! Активистов выживают, молодежь уезжает сама. Невиданные цифры эмиграции из Империи зла!

Украина в ситуации с северным потоком – 2 отстаивает исключительно свои права и пытается донести Европе, что, прогнувшись один раз перед Кремлем, она еще долго не отмоется от тех фекалий, которыми себя вымажет. Объясним подробнее. 8 сентября официально завершилось строительство северного потока – 2. Газпром может спокойно заполнить европейские хранилища газом через украинскую трубу. На данный момент она используется всего на 15%. Поэтому, не нужно рассказывать, что без СП-2 наполнить европейские резервуары невозможно! Это ЛОЖЬ!

Хоть в чем-то впереди планеты всей! Трагическое лето 2021-го! И как этого можно было избежать. Хоть в чем-то первые! Неудивительно, что с такими ужасающими показателями, ковид добрался и до того, кто больше всех его боится Куда делся Путин? И почему он снова прячется в бункере? Коронавирус подбирается всё ближе и ближе. Когда президент РФ сам признаёт нерадостные показатели, и так опасается за свое здоровье, кто знает, насколько ТАМ…всё плохо. Прямо сейчас Гражданская Оборона, мы в курсе всех событий!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 21.09.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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