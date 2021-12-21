Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 20.12.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.12.2021:

Зачастили – так можно охарактеризовать сложившиеся в последнее время отношения РФ и США. Судя по обоюдным заявлениям, говорить будут много. Штаты с Кремлем действительно ведут активные переговоры касательно Украины. Россиян очень тешит речь Байдена о том, что американских войск в Украине не будет. Больной вопрос для России о вступлении Украины в НАТО никак не уйдет с повестки дня. На прошлой неделе Кремль даже отправил официальные требования.

Нас не перестает удивлять искреннее недоумение, которое накрывает некоторых россиян, когда они узнают о том, что им из-за незаконных визитов в оккупированный Крым запрещают въезд на территорию Украины… За время аннексии таких персонажей мы повидали немало! Естественно, самые громкие и известные имена молниеносно попадали в новостные заголовки и сюжеты! Казалось бы, въезжая с территории России на оккупированный полуостров, звездные граждане РФ, уже должны были уяснить — не стоит ждать гостеприимства от страны, закон которой вы нарушаете. Но нет! Они продолжают незаконно ездить в Крым, а после испытывать свою удачу на пограничном контроле Украины! За 2021 год список граждан Великодуховной, которые из-за поездок на аннексированный полуостров, вряд ли смогут увидеть Украину в ближайшем будущем, пополнился новыми именами!

Вот сколько раз за годы войны российских солдат из регулярных частей ловили на территории Украины? Точную цифру сказать сложно, но речь идет о десятках случаев. В том числе и максимально показательных, где, например, российских военных ловили с оружием и прямо на броне. Хотя мотивы пропагандистов вполне себе ясны. Им хоть тушкой хоть кабанчиком нужно выставлять Украину неадекватным агрессором. Вообще показуха — это основополагающий элемент всего русского мира. Чем блин может помочь Донбассу разрушенная в ноль страна? Там города в руинах до сих пор лежат, люди на гуманитарке живут. Но когда других друзей нет приходится радоваться обнимашками с мировыми изгоями. И не зря говорят, скажи мне кто твой друг и я скажу, кто ты. Но кроме нескольких людоедских режимов других вариантов легитимизировать оккупированный Донбасс у России просто нет.

Россия планирует выделить на ОРДЛО более 900 миллиардов рублей. В планах Кремля в 2024-м, вывести уровень доходов в ОРДЛО к показателям Ростовской области 2019 года. Причем все же понимают, что на поддержание гетто якобы кормившего всю Украину, Путин выделяет деньги не из своего кармана. Это бюджетные, по сути народные деньги, которые русским людям очевидно не нужны. Ну если раздаются миллиарды, а в Донецке вон Россия обещает большую стройку организовать. Выходит, именно так. И вот в такие минуты мы всегда удивляемся насколько не уважает власть в России свой народ. Вот представьте простого человека в Якутии, который сидит у телека и смотрит новости о том, что 900 миллиардов рублей уйдет кому-то там. Не в Россию.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.12.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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