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Video: Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 20.07.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.07.2021: Страна-фейк, страна-наркоман, страна-трус, страна-талибан – именно под такими лозунгами жила Россия последние три недели. Границы России РУШАТСЯ уже сейчас. Сколько еще осталось существовать ТРУСЛИВОЙ стране. На протяжении многих лет мы рассказывали вам о настоящей катастрофе с медициной ОРДЛО.  Откуда выехало подавляющее большинство специалистов, а медикаменты заходят лишь в виде гуманитарки. Люди на Донбассе ГОЛОДАЮТ и умирают без помощи врачей, КОТОРЫХ там попросту НЕТ. Пропаганда на всех уровнях! Как осваиваются деньги Кремля Миллионы рублей ежегодно на содержание лояльных блогеров и журналистов в РФ. Хватит кормить Москву? Сибирская республика. Насколько реальный распад РФ – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.07.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 20.07.2021
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.07.2021:

Страна-фейк, страна-наркоман, страна-трус, страна-талибан – именно под такими лозунгами жила Россия последние три недели.

Границы России РУШАТСЯ уже сейчас. Сколько еще осталось существовать ТРУСЛИВОЙ стране.

На протяжении многих лет мы рассказывали вам о настоящей катастрофе с медициной ОРДЛО.  Откуда выехало подавляющее большинство специалистов, а медикаменты заходят лишь в виде гуманитарки.

Люди на Донбассе ГОЛОДАЮТ и умирают без помощи врачей, КОТОРЫХ там попросту НЕТ.

Пропаганда на всех уровнях! Как осваиваются деньги Кремля

Миллионы рублей ежегодно на содержание лояльных блогеров и журналистов в РФ.

Хватит кормить Москву? Сибирская республика. Насколько реальный распад РФ

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.07.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 20.07.2021 / 20.07.2021 21:07
20.07.2021 21:07

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