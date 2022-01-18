Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 18.01.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 18.01.2022:

Унизительный вынос Кремля в Женеве. Есть ли силы в России напрямую воевать с НАТО? Безусловно главным событием прошлой недели стал унизительный вынос Кремля в Женеве. Где напомним, Россия грозно трясла кулачком, доставала из пакета разного рода ультиматумы. Вот только закончилась вся эта бравада привычным пшиком. Ведь в ответ на все ультиматумы и НАТО в целом и США в отдельности очень вежливо послали Кремль с его хотелками куда подальше.

Поздравительные речи великих управленцев Крыма вызывают у жителей полуострова лишь раздражение, ведь люди прекрасно понимают, что красивые слова недочиновников это всего лишь слова, а реальные действия так называемой власти в Крыму, на самом деле выглядят так… смотрите в сюжете!

«Дипломатический триатлон» в Женеве, Брюсселе и Вене, как и ожидалось, не принес кардинальных сдвигов в отношения НАТО с Россией. Что всё это значит для Украины? Скорее всего, ударных ракетных комплексов НАТО в нашей стране не будет, при этом, западное вооружение продолжит поступать в Украину. Украина, как и прежде имеет возможность и право вступить в НАТО. Об этом еще раз было сказано после встречи с россиянами.

Пожалуй, до событий в Казахстане мало кто слышал такую аббревиатуру как «ОДКБ». Для обычного жителя постсоветского пространства это сочетание букв могло означать что угодно: Но, последние события в Казахстане расставили все на свои места и, стали таким себе презентационным роликом для как оказалось, военной организации — ОДКБ. Казахстан стал первой страной, где Россия на практике презентовала ОДКБ и это при том, что договор о коллективной безопасности подписан еще … ВНИМАНИЕ! … 30 лет назад!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 18.01.2022

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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