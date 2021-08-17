Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 17.08.2021

Безусловно главная новость прошедшей недели в мире - это захват огромной страны террористическим и откровенно людоедским движением Талибан. Кадры, которые приходят сейчас из Афганистана смотреть вдвойне тяжело, в том числе и потому, что сразу возникают аналогии с Украиной 2014-го года.

«Крымская платформа» — это инициатива украинских властей по созданию переговорной площадки для обсуждения на международном уровне путей и механизмов деокупации Крыма, защиты прав крымчан и возвращения вопроса аннексии полуострова в международную повестку дня.

Пожалуй, никто так не любит Владимира Владимировича, как Вячеслав Володин - саратовский Златоуст. Именно такая кличка за ним закрепилась в кремлевских кабинетах. Почему златоуст, как с этим связан Сурков и откуда у Володина такие воздыхания по президенту расскажет Гражданская оборона.

Миф о притеснениях русского языка в Украине! Как Кремль разжигает вражду там, где ее нет? Под предлогом защиты русской культуры и языка РФ пошла в крестовый поход против Украины.

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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