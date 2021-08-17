Video: Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 17.08.2021
Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 17.08.2021:
Безусловно главная новость прошедшей недели в мире - это захват огромной страны террористическим и откровенно людоедским движением Талибан. Кадры, которые приходят сейчас из Афганистана смотреть вдвойне тяжело, в том числе и потому, что сразу возникают аналогии с Украиной 2014-го года.
«Крымская платформа» — это инициатива украинских властей по созданию переговорной площадки для обсуждения на международном уровне путей и механизмов деокупации Крыма, защиты прав крымчан и возвращения вопроса аннексии полуострова в международную повестку дня.
Пожалуй, никто так не любит Владимира Владимировича, как Вячеслав Володин - саратовский Златоуст. Именно такая кличка за ним закрепилась в кремлевских кабинетах. Почему златоуст, как с этим связан Сурков и откуда у Володина такие воздыхания по президенту расскажет Гражданская оборона.
Миф о притеснениях русского языка в Украине! Как Кремль разжигает вражду там, где ее нет? Под предлогом защиты русской культуры и языка РФ пошла в крестовый поход против Украины.
– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 17.08.2021Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда - antyzombi@ukr.net
«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua
Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/
Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 17.08.2021
Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 17.08.2021:
Безусловно главная новость прошедшей недели в мире — это захват огромной страны террористическим и откровенно людоедским движением Талибан. Кадры, которые приходят сейчас из Афганистана смотреть вдвойне тяжело, в том числе и потому, что сразу возникают аналогии с Украиной 2014-го года.
«Крымская платформа» — это инициатива украинских властей по созданию переговорной площадки для обсуждения на международном уровне путей и механизмов деокупации Крыма, защиты прав крымчан и возвращения вопроса аннексии полуострова в международную повестку дня.
Пожалуй, никто так не любит Владимира Владимировича, как Вячеслав Володин — саратовский Златоуст. Именно такая кличка за ним закрепилась в кремлевских кабинетах. Почему златоуст, как с этим связан Сурков и откуда у Володина такие воздыхания по президенту расскажет Гражданская оборона.
Миф о притеснениях русского языка в Украине! Как Кремль разжигает вражду там, где ее нет? Под предлогом защиты русской культуры и языка РФ пошла в крестовый поход против Украины.
– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 17.08.2021
Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net
«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua
Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.