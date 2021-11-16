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Video: Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 16.11.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 16.11.2021: Угадайте с одного раза почему кризис с беженцами на белорусской границе случился именно сейчас? Почему во время реальной войны в Сирии и Ираке ничего подобного не было? Сегодня Гражданская оборона заканчивает мини-проект о реальном Сталине, а не мифе, который никак не покинет головы россиян. Если послушать то, о чем сегодня говорят на российском ТВ, складывается впечатление, что в России совершенно нет никаких проблем. Да чуть ли не весь мир погряз в невзгодах! Вот только у Великой и духовной все прекрасно! В стране просто «идеальные» дороги… «Образцовая» медицина…  «Высокий» уровень жизни людей… И самое «уважительное» отношение власти к своим гражданам! Фактически, российская власть ни во что не ставит простых людей, а лишь делает вид, что переживает за них, удивляя своей фейковой заботой и поступками всю интернет-общественность! Примеры из сюжета идеально иллюстрируют насколько скользким и гнилым нужно быть, чтобы работать в СМИ ОРДЛО. Впрочем, во всей этой истории есть, пожалуй, всего один, но очевидный плюс.  Вот это болотце как магнитом потянуло в ДыНыРы и ЛыНыРы такую же беспринципную и отмороженную публику с территории Украины. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 16.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 16.11.2021
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 16.11.2021:

Угадайте с одного раза почему кризис с беженцами на белорусской границе случился именно сейчас? Почему во время реальной войны в Сирии и Ираке ничего подобного не было?

Сегодня Гражданская оборона заканчивает мини-проект о реальном Сталине, а не мифе, который никак не покинет головы россиян.

Если послушать то, о чем сегодня говорят на российском ТВ, складывается впечатление, что в России совершенно нет никаких проблем. Да чуть ли не весь мир погряз в невзгодах! Вот только у Великой и духовной все прекрасно! В стране просто «идеальные» дороги… «Образцовая» медицина…  «Высокий» уровень жизни людей… И самое «уважительное» отношение власти к своим гражданам! Фактически, российская власть ни во что не ставит простых людей, а лишь делает вид, что переживает за них, удивляя своей фейковой заботой и поступками всю интернет-общественность!

Примеры из сюжета идеально иллюстрируют насколько скользким и гнилым нужно быть, чтобы работать в СМИ ОРДЛО. Впрочем, во всей этой истории есть, пожалуй, всего один, но очевидный плюс.  Вот это болотце как магнитом потянуло в ДыНыРы и ЛыНыРы такую же беспринципную и отмороженную публику с территории Украины.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 16.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 16.11.2021 / 16.11.2021 20:50
16.11.2021 20:50

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