Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 15.02.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 15.02.2022:

И снова здравствуйте. «Гражданская оборона» очень внимательно следит за военной ситуацией около границ Украины, анализирует многочисленные международные встречи Путина и звонки Макрона, перелопачивает гигабайты российских и зарубежных СМИ. Мы знаем и о 16 февраля, и девяти путях наступления, и иностранных дипломатах; читали Блумберг, и Шпигель, и CNN, слышали многих военных экспертов. И вот что мы хотим сказать: Отставить панику! Мы готовы настолько, насколько готовы. В Украине есть армия, есть миллионы патриотов, есть желание защищать свою Землю.

Полномасштабная война с Украиной может стать для Москвы таким вязким болотцем, что Чечня в 99-ом просто сладкой булочкой покажется. И здесь нет никакой бравады. Большая территория будет растягивать силы. Сотни небольших диверсионных групп, атакующих колонны, например, теми ништяками, которые союзники завозят сейчас. Это огромные потери живой силы ежедневно. И российское общество, конечно, к этому не будет готово. Ведь им по телеку вещают, мол они, например, Одессу без единого выстрела возьмут. В итоге на фоне финансового кризиса после санкций могут начаться и антивоенные акции. То есть раскачка внутри России будет такая, что никакой Украины уже не захочется. Вот почему Москве куда выгодней избавить себя от такого геморроя, и наоборот… направить все силы и деньги на раскачку Украины изнутри.

Для увядших западных звезд, которые еще окончательно не потеряли разум, Россия – это такая себе офшорная зона. В обмен на гражданство РФ и сладкие речи можно получать шикарные гонорары, рассчитаться с долгами и при этом жить в цивилизованных странах, не расставаясь со своим родным паспортом.

На прошлой неделе мы показали вам первую часть рейтинга самых влиятельных на оккупированном полуострове людей, которые разместились с 10го по 6ое место. Благодаря тесным связям с кремлевской верхушкой, их влияние и доходы на данный момент являются самыми весомыми и значимыми в Крыму… Мы ежегодно составляем рейтинг главных бенефициаров аннексии Крымского полуострова для того, что украинцы знали, кто на самом деле стоит за оккупацией Крыма. Знали имена и фамилии преступников, которые продолжают наживаться на Крыме и совершать большие преступления против нашей страны. И прямо сейчас мы продолжаем наш рейтинг!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 15.02.2022

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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