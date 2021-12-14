Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 14.12.2021

Уже на протяжении долгих лет российские политики, пропагандисты и ручные артисты во всю пиарят столицу Великой России под руководством мэра Собянина…

Но можно ли вообще отождествлять Москву со всей Россией?

Можно ли судить о России глядя на красивые и впечатляющие кадры сегодняшней Белокаменной?

Наверное, на этот вопрос лучше всего ответят россияне, хоть раз бывавшие за пределами столицы РФ. Ведь они уже давно поняли, что Москва — это отдельное государство, совсем не похожее на остальную страну!

В Кремле давно спят и видят, как бы окончательно придушить свободу слова и ввести тотальную цензуру.

Но чем сильнее закручивают гайки, тем изобретательнее становятся люди, не боящиеся говорить правду.

О том, как новое поколение вынуждено прятать за рифмами и метафорами реальное положение дел в РФ – далее в “Гражданской Обороне”.

Безусловно, топ-новостью прошлой недели стала онлайн встреча Президентов США и РФ. Детали переговоров не разглашались, но на федеральных каналах с гордостью огласили: «мы победили»! Кого и в чем, правда, не уточнили. "Дурень думкою багатіє" но пусть и дальше так считают. Что для нас важно, так это то, что в ближайшее время открытого полномасштабного наступления России на Украину не предвидится. Но почему? Не секрет, что конец года это всегда такое, знаете, локальное подведение итогов. Вот и мы на этой неделе решили устроить нечто подобное. И взяв за основу так сказать теневых руководителей Донецкой максимально народной республики, мы составили рейтинг самых влиятельных фигур оккупированного Россией региона. И сразу скажем мы решили копнуть поглубже и показать кто по-настоящему главный в оккупированном Донецке! Именно поэтому там не будет всем известных персонажей типа МММщика Пушилина. Ведь решает он что-то исключительно по телевизору...

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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