Video: Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 14.12.2021
Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.12.2021:
Безусловно, топ-новостью прошлой недели стала онлайн встреча Президентов США и РФ. Детали переговоров не разглашались, но на федеральных каналах с гордостью огласили: «мы победили»! Кого и в чем, правда, не уточнили. "Дурень думкою багатіє" но пусть и дальше так считают. Что для нас важно, так это то, что в ближайшее время открытого полномасштабного наступления России на Украину не предвидится. Но почему?
Не секрет, что конец года это всегда такое, знаете, локальное подведение итогов. Вот и мы на этой неделе решили устроить нечто подобное. И взяв за основу так сказать теневых руководителей Донецкой максимально народной республики, мы составили рейтинг самых влиятельных фигур оккупированного Россией региона. И сразу скажем мы решили копнуть поглубже и показать кто по-настоящему главный в оккупированном Донецке! Именно поэтому там не будет всем известных персонажей типа МММщика Пушилина. Ведь решает он что-то исключительно по телевизору...
Уже на протяжении долгих лет российские политики, пропагандисты и ручные артисты во всю пиарят столицу Великой России под руководством мэра Собянина… Но можно ли вообще отождествлять Москву со всей Россией? Можно ли судить о России глядя на красивые и впечатляющие кадры сегодняшней Белокаменной? Наверное, на этот вопрос лучше всего ответят россияне, хоть раз бывавшие за пределами столицы РФ. Ведь они уже давно поняли, что Москва — это отдельное государство, совсем не похожее на остальную страну! В Кремле давно спят и видят, как бы окончательно придушить свободу слова и ввести тотальную цензуру. Но чем сильнее закручивают гайки, тем изобретательнее становятся люди, не боящиеся говорить правду. О том, как новое поколение вынуждено прятать за рифмами и метафорами реальное положение дел в РФ – далее в “Гражданской Обороне”.– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.12.2021Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда - antyzombi@ukr.net
«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua
Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/
Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 14.12.2021
Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.12.2021:
Безусловно, топ-новостью прошлой недели стала онлайн встреча Президентов США и РФ. Детали переговоров не разглашались, но на федеральных каналах с гордостью огласили: «мы победили»! Кого и в чем, правда, не уточнили. «Дурень думкою багатіє» но пусть и дальше так считают. Что для нас важно, так это то, что в ближайшее время открытого полномасштабного наступления России на Украину не предвидится. Но почему?
Не секрет, что конец года это всегда такое, знаете, локальное подведение итогов. Вот и мы на этой неделе решили устроить нечто подобное. И взяв за основу так сказать теневых руководителей Донецкой максимально народной республики, мы составили рейтинг самых влиятельных фигур оккупированного Россией региона. И сразу скажем мы решили копнуть поглубже и показать кто по-настоящему главный в оккупированном Донецке! Именно поэтому там не будет всем известных персонажей типа МММщика Пушилина. Ведь решает он что-то исключительно по телевизору…
Уже на протяжении долгих лет российские политики, пропагандисты и ручные артисты во всю пиарят столицу Великой России под руководством мэра Собянина… Но можно ли вообще отождествлять Москву со всей Россией? Можно ли судить о России глядя на красивые и впечатляющие кадры сегодняшней Белокаменной? Наверное, на этот вопрос лучше всего ответят россияне, хоть раз бывавшие за пределами столицы РФ. Ведь они уже давно поняли, что Москва — это отдельное государство, совсем не похожее на остальную страну!
В Кремле давно спят и видят, как бы окончательно придушить свободу слова и ввести тотальную цензуру. Но чем сильнее закручивают гайки, тем изобретательнее становятся люди, не боящиеся говорить правду. О том, как новое поколение вынуждено прятать за рифмами и метафорами реальное положение дел в РФ – далее в “Гражданской Обороне”.
– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.12.2021
Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net
«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua
Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/
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