Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 12.10.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 12.10.2021:

Почему же цены на картошку взлетели едва ли в космос? Что по этому поводу изволил сказать Пушилин? Как сосуществовать тем, кто остался жить на оккупированном Донбассе? В реальности боевиков люди должны сидеть в гетто, постоянно бояться наступлений бандеровцев и относить на рынок последние копейки, чтобы обогащать кремлевских марионеток и их окружение.

Когда 7 лет назад Россия с оружием вторглась на крымский полуостров, многие представители украинской власти в Крыму, умудрялись переобуваться прямо в воздухе и молниеносно переходили на сторону врага, надеясь получить от оккупанта всевозможные бонусы и высокие должности при, так называемой новой власти. Но, помимо уже известных нам медийных изменников Родины, коллаборантов и приспособленцев в Крыму оказалось гораздо больше! На прошлой неделе, мы уже начали знакомить вас с самыми одиозными предателями Украины на полуострове и прямо сейчас продолжаем наш ТОП крымских чиновников, присягнувших на верность врагу!

А есть ли жизнь после выборов?! Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: как снова обманывают российский народ и почему Кремль хочет закрыть ютуб? Самые эпатажные представители российской политики решили поднять планку маразматичности и поучаствовать в самых странных кулачных боях, которые вы могли себе представить… А тем временем в России продолжается борьба с интернетом. Путин, которому приносили распечатки из ютуб в красных папочках, наверное, как никто просчитался по поводу влияния интернета на мнение простого народа…

В последнее время Владимир Путин очень увлекся историей. Он пишет статьи на исторические темы. Он, уже привычным языком российского МИДа, высказывается о бывших послах Польши. Он, не стесняясь приписывает чужую историю себе. Он, даже вдумайтесь, критикует РОССИЙСКИЕ учебники истории! Откуда такой внезапный исторический порыв, и кто является его наставником в этом вопросе разбиралась Гражданская оборона.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 12.10.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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