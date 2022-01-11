Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 11.01.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 11.01.2022:

2021 был насыщенным на события как в самой России, так и в событиях, связанных со скрепоносной. Гражданская оборона определила основные моменты прошедшего года в жизни РФ. Мы постарались собрать в одну программу весь тот ужас, вранье, беззаконие, которое исповедовала российская власть в 21 году. Путь окончательного перехода от гибридной демократии к тоталитаризму.

Глядя на Казахстан сейчас, можно смело говорить об очередной аннексии по Белорусскому сценарию, где местный диктатор в обмен на свое спасение, банально сдает страну. Караван остановить могут только сами казахи, которым нужно решить либо они хозяева на своей земле и будут за нее бороться, либо смириться в условным Казахским федеральным округом марионеткой в Нур-Султане, русским языком вместо казахского и Скабеевой да Азаренком по телевизору.

Весь предыдущий год Гражданская оборона пристально следила за действиями оккупантов в Крыму и сейчас самое время показать вам, как изменилась жизнь полуострова за 2021 год и насколько сильно Россия увеличила свое присутствие и влияние в аннексированном Крыму.

На Бога надейся, а сам не плошай! Казалось бы, сказано – сделано! Но только не в России Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: топ маразмов РФ за ушедший год! И если ТАКОЕ уже было, чего ждать дальше в 2022?!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 11.01.2022

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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