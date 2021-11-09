Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 09.11.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 09.11.2021:

Разбушеваться российских недожурналистов и политиков заставило долгожданное и абсолютно справедливое решение Нидерландского суда о возвращении нашумевшего «скифского золота» домой в Украину! Абсолютно все артефакты, на которые сейчас заявляет свои права РФ, по факту, не имеют никакого отношения ни к России, ни к ее истории! Мировое сообщество в очередной раз продемонстрировало, что признает Крым лишь в составе Украины. Именно поэтому решение нидерландского суда так болезненно ударило по РФ, став для Кремля символическим поражением и настоящим оскорблением как они считают Великой России.

На Донбассе вторую неделю продолжают гореть из-за ситуации в Старомарьевке обвиняя Украину в фашизме и терроризме. Ну а чтобы население у экранов кушало такие инфопомои с аппетитом, пропагандисты решили развенчать якобы фейк о гуманитарной миссии украинских чиновников и небольшой группы солдат. То есть боевики, которые к ноябрю не удосужились обеспечить людей в серой зоне углем, сначала сознательно отрезали их от помощи с украинской стороны, разбомбив самодельный мост. А теперь страшно гордятся, что Машины красного креста заезжали со стороны ОРДЛО.

Вторую неделю подряд на границе России с Украиной происходят какие-то манипуляции с военной техникой. Российские СМИ достаточно активно нагнетают обстановку. Прибытие в Москву директора ЦРУ уже серьезное событие! Можем предположить, что вопрос Украины обсуждался, однозначно поднималась тема и уже подзабытого на фоне газового кризиса Афганистана, где ситуация уже на грани катастрофы. А Рос ТВ пусть и дальше восхваляет афганское насилие, ненависть к Украине и повальную милитаризацию, как государственную доктрину РФ.

В прошлой программе мы вам показали лишь толику того «сталинобесия», которое охватило современную Россию.

Сегодня же мы постараемся объяснить откуда в головах россиян такая «болячка», и почему Сталина ни в коем случае нельзя считать героем даже в тех случаях, которые кажутся безапелляционными

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 09.11.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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