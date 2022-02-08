Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 08.02.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 08.02.2022:

Совсем недавно мы показывали вам целый топ российских артистов, звезд шоу-бизнеса, тик-токеров и блогеров, которые из-за незаконных поездок в оккупированный Крым, потеряли возможность въезда в Украину. Сколько уже раз говорилось: едешь на оккупированные и неподконтрольные Украине территории через Россию – будь готов на украинском пограничном контроле получить штамп в паспорт о запрете на въезд. Но им хоть кол на голове теши! И словно медом намазано в Крыму, а в Украине вареньем!

Чем дальше в лес, тем больше тревожных новостей об Украине публикуют западные дипломаты, а также ведущие мировые СМИ. Причем если раньше речь шла просто о том, что Кремль планирует вторжение в Украину, после отказа НАТО вернуться в границы 1997 года. То теперь разведкой озвучиваются уже конкретные сценарии начала вторжения. Где поводом вполне ожидаемо станет некая провокация. Разработкой, которой активно занимаются российские спецслужбы.

Четыре года назад президент России в очередном послании около часа презентовал разнообразные мультики и рассказывал о светлом будущем российского космического оружия. Спустя 4 года, за редким исключением, большинство мультяшных ракет и комплексов не прошли реальные испытания. А в некоторых из них не обошлось без человеческих жертв. И подобных провалившихся испытаний масса, вот только о них предпочитают замалчивать, потому что все, о чем сказал Гарант должно работать!

Сейчас «Гражданская оборона» раскроет вам лица тех, кто в угоду себе способствует сегодня варварскому уничтожению Крыма. Лица влиятельных россиян и якобы преуспевающих коллаборантов, которые пока еще держатся на плаву и очень надеются на то, что будут наживаться на аннексии вечно…

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 08.02.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/