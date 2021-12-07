Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 07.12.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.12.2021:

Карабас-Барабас российского телевидения! Кто на самом деле отвечает за НЕсвободу слова и пропаганду в РФ? Вся правда о настоящем кремлевском Геббельсе – в «Гражданской Обороне». Итак, знакомьтесь, главный архитектор пропаганды и цензуры в СМИ — со скромной на первый взгляд должностью — первый заместитель руководителя Администрации президента РФ! А зовут его Алексей Громов.

Каждый день отовсюду мы слышим о том, что завтра начнется война. Для начала хотим напомнить, что война России против Украины идет уже восьмой год. Во-вторых, судя по последним посылам, если открытое вторжение и произойдет, то это будет неизбежный крах для самой России, а в худшем случае, всего человечества. О здравых смыслах, и кто на что способен разбиралась Гражданская оборона.

В наших следующих программах мы покажем традиционный рейтинг самых влиятельных людей в оккупированном Крыму 2021 года! Мы покажем кто по-настоящему управляет полуостровом на камеры, а кто дергает за ниточки из-за кулис! Мы раскроем вам лица тех, кто способствует варварскому уничтожению Крыма. Лица, якобы преуспевающих коллаборантов и влиятельных россиян, которые пока еще держатся на плаву и думают, что будут наживаться на аннексии вечно… Но перед этим продемонстрируем ТОП неудачников 2021 года, ТОП предателей Украины, которые больше 7 лет думали, что они, перейдя на сторону врага, обеспечат себе высокий статус и безбедное существование, а в итоге получили от Матушки России заслуженное наказание.

«Каким боком Украина к ядерному противостоянию?» — спросите вы. А очень просто. В Кремле очень боятся, что в ответ за Донбасс и Крым официальный Киев согласится на размещение тактических ракет Североатлантического альянса на своей территории. С учетом градуса ненависти на сейчас такой вариант нельзя исключать. И судя по истерикам в Кремле, Москва готова на любую провокацию лишь бы создать безопасную для себя буферную зону. О буферной зоне мы кстати не ради красного словца говорим. Этот сценарий прямо обсуждают на российских ток-шоу. Ведь даже если непосредственно в Украине и не будет натовских ракет, то после отказа Германии они почти наверняка будут в Польше.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.12.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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