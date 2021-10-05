Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 05.10.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 05.10.2021:

Чем хуже жизнь в ОРДЛО, тем громче местная пропаганда кричит об Украине. Россия щедро отблагодарила обитателей гетто новыми таможенными пошлинами. Из-за которых цены в ОРДЛО стремительно взлетели вверх. Картошечка по 60 рублей, а это больше 20 гривен за килограмм стала для местных реальным шоком. При этом цены поднялись и на другие овощи. Но война же не бывает вечной и рано или поздно она закончится. И вот вопрос, где будут работать те, кто останется в Донецке и Луганске… так сказать не успеет перевести свою семью на Колыму как тысячи дончан и луганчан сейчас?

Профессия, которой сегодня готовы посвятить себя не многие, особенно дети богатых российских чиновников Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: как оно жить простому российскому учителю на одну зарплату.

Давайте же и мы пошумим, раз уж Владимир Вольфович так настаивает. Гражданская оборона попробует на фактах проанализировать то, что пытались сделать многие. То, о чем уже многие десятилетия спорят разные поколения. Кто же все-таки сильнее: Чак Норрис или Михаил Пореченков?

Россия против США. Кто сильнее? Для начала опустим ядерное противостояние обеих стран и представим, что в этом компоненте они равны. Следующим пунктом и, пожалуй, одним из важнейших – является бюджет стран, выделяемых на оборону и вооруженные силы.

7 лет оккупации крымского полуострова хватило, чтобы навсегда запомнить имена и лица главных предателей Украины, которые в 2014 году без зазрения совести перешли на сторону врага и поддержали аннексию Крыма. Но такие медийные персонажи как Аксенов, Константинов, Поклонская и иже с ними, это всего лишь верхушка айсберга! К сожалению, тех, кто стал соучастником международного преступления и предал Родину, надеясь получить высокие должности и другие «плюшки» от Кремля, на самом деле в Крыму гораздо больше! «Гражданская оборона» посчитала, что это несправедливо и страна должна узнать своих «героев»! И так вот они топ-5 крымских чиновников коллаборантов!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 05.10.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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