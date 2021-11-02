Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 02.11.2021

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 02.11.2021:

Безусловно, самым важным событием прошлой недели стало серьезное обострение на фронте. Где в ответ на обстрел украинских позиций из запрещенной Минскими соглашениями ствольной артиллерии Украинская армия отработала по оккупантам из Байрактара. Чем, во-первых, обратила в бегство артиллерийский расчёт, а во-вторых, вызвала настоящую истерику на федеральных каналах.

Российские камни с неба продолжают сыпаться на жителей аннексированного полуострова, с каждым днем все сильнее ударяя по их сознанию, чувствам и эмоциям. Крымчан, поверивших в сказочный русский мир, о котором им пели, сегодня постигло настоящее разочарование. За годы аннексии на полуострове много что поменялось и далеко не в лучшую сторону! Просто невероятные метаморфозы произошли с крымской медициной! На этот счет в соцсетях можно прочесть массу возмущений и печальных личных историй местных жителей.

В последнее время в России ЕГО имя вновь стало регулярно всплывать буквально повсюду. Вопрос о переименовании городов в ЕГО честь снова на поверхности. Разрушенные в 90-х ЕМУ памятники возрождаются и приумножаются. Население все чаще твердит: «ЕГО на вас не хватает!» В соловьевских студиях со рвением пытаются объяснить такую любовь россиян к НЕМУ. Какова роль Кремля в возрождении культа Сталина. Получат ли Донецк, Душанбе и Волгоград имена Иосифа Виссарионовича и зачем нужен современной России вождь народов расскажет Гражданская оборона.

Главный враг России, а точнее Кремля. Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: оружие 21 века, шантаж, угрозы и новые желания депутатов Госдумы РФ. «Страны НАТО спят и видят, как бы захватить все богатства и ресурсы РФ» — подобные мысли ежедневно пытаются вбить в мозги россиян пропагандисты.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 02.11.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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