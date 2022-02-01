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Video: Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 01.02.2022

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 01.02.2022: «Нет» – значит «нет». На этой неделе Россия в очередной раз получила жесткий отворот-поворот на свои имперские замашки! И пока в Кремле думают, чем еще можно напугать Запад, россияне буквально задыхаются от ковида. И боятся выйти из дома из-за бродячих собак! Главные провалы и маразмы страны духовных скреп. В России уже давно говорить правду о россиянах и самой России запрещено. Каждый, нарушивший сие табу будет тут же унижен, осужден и оскорблен. Данные оскорбления и переход на личности являются очередным доказательством хамства. Но студийные унижения – не самое худшее, что ожидает подобных диссидентов. Надуманные приговоры и реальные сроки, а в лучшем случае – иммиграция – вот исход свободы слова в РФ. Но не только современные деятели искусства подпадают под прессовочную машину Кремля. И не только они имеют смелость открыто высказываться о своем народе. Вы будете удивлены, сколько классиков русской литературы, музыки и науки считают россиян быдлом, садистами, алкоголиками и рабами. Он второй по популярности чиновник в РФ после Путина и первый в списке «Единой России». Как Минобороны стало личным пиар-агентством Сергея Шойгу. Порядки в Луганской части ОРДЛО в целом жестче, чем в Донецкой. Там еще в первые годы российские спецслужбы ликвидировали всех полевых командиров, которые пытались вести хотя бы минимально независимую политику. Причем о зачистках из России говорили сами боевики и даже обращались на этот счет в Следственный комитет РФ. Но дела, по понятным причинам, были успешно слиты и после отвода в Россию Плотницкого, который все же был человеком Суркова, а не ФСБ – власть в ЛыНыРы окончательно контролируют российские силовики. И это то что нужно обязательно учитывать, создавая рейтинг самых влиятельных людей в оккупированном Луганске. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 01.02.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 01.02.2022
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 01.02.2022:

«Нет» – значит «нет». На этой неделе Россия в очередной раз получила жесткий отворот-поворот на свои имперские замашки! И пока в Кремле думают, чем еще можно напугать Запад, россияне буквально задыхаются от ковида. И боятся выйти из дома из-за бродячих собак! Главные провалы и маразмы страны духовных скреп.

В России уже давно говорить правду о россиянах и самой России запрещено. Каждый, нарушивший сие табу будет тут же унижен, осужден и оскорблен. Данные оскорбления и переход на личности являются очередным доказательством хамства. Но студийные унижения – не самое худшее, что ожидает подобных диссидентов. Надуманные приговоры и реальные сроки, а в лучшем случае – иммиграция – вот исход свободы слова в РФ. Но не только современные деятели искусства подпадают под прессовочную машину Кремля. И не только они имеют смелость открыто высказываться о своем народе. Вы будете удивлены, сколько классиков русской литературы, музыки и науки считают россиян быдлом, садистами, алкоголиками и рабами.

Он второй по популярности чиновник в РФ после Путина и первый в списке «Единой России». Как Минобороны стало личным пиар-агентством Сергея Шойгу.

Порядки в Луганской части ОРДЛО в целом жестче, чем в Донецкой. Там еще в первые годы российские спецслужбы ликвидировали всех полевых командиров, которые пытались вести хотя бы минимально независимую политику. Причем о зачистках из России говорили сами боевики и даже обращались на этот счет в Следственный комитет РФ. Но дела, по понятным причинам, были успешно слиты и после отвода в Россию Плотницкого, который все же был человеком Суркова, а не ФСБ – власть в ЛыНыРы окончательно контролируют российские силовики. И это то что нужно обязательно учитывать, создавая рейтинг самых влиятельных людей в оккупированном Луганске.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 01.02.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Гражданская оборона на ICTV — выпуск от 01.02.2022 / 01.02.2022 21:02
01.02.2022 21:02

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