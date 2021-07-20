Границы России РУШАТСЯ уже сейчас. Сколько еще осталось существовать ТРУСЛИВОЙ стране — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.07.2021:

Страна-фейк, страна-наркоман, страна-трус, страна-талибан – именно под такими лозунгами жила Россия последние три недели. Но, обо всем по порядку.

ПАСЕ вновь поддержали Украину, а в РФ у некоторых индивидуумов сразу загорелись «пятые точки». Все федеральные студии зажглись криками о незаконности резолюции и обвинениями в провокации. Российская делегация показательно даже проигнорировала заседание.

Всю эту клоунаду при поддержке Попова устроил глава росделегации в ПАСЕ – Петр Толстой. Сомалийцы – по его утверждению, это украинцы, Украина – это недоразумение, а крымские татары – это внутренние российские проблемы.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.07.2021

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