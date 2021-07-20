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Video: Границы России РУШАТСЯ уже сейчас. Сколько еще осталось существовать ТРУСЛИВОЙ стране — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.07.2021: Страна-фейк, страна-наркоман, страна-трус, страна-талибан – именно под такими лозунгами жила Россия последние три недели. Но, обо всем по порядку. ПАСЕ вновь поддержали Украину, а в РФ у некоторых индивидуумов сразу загорелись «пятые точки». Все федеральные студии зажглись криками о незаконности резолюции и обвинениями в провокации. Российская делегация показательно даже проигнорировала заседание. Всю эту клоунаду при поддержке Попова устроил глава росделегации в ПАСЕ – Петр Толстой. Сомалийцы – по его утверждению, это украинцы, Украина – это недоразумение, а крымские татары – это внутренние российские проблемы. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.07.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Границы России РУШАТСЯ уже сейчас. Сколько еще осталось существовать ТРУСЛИВОЙ стране — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 20.07.2021:

Страна-фейк, страна-наркоман, страна-трус, страна-талибан – именно под такими лозунгами жила Россия последние три недели. Но, обо всем по порядку.

ПАСЕ вновь поддержали Украину, а в РФ у некоторых индивидуумов сразу загорелись «пятые точки». Все федеральные студии зажглись криками о незаконности резолюции и обвинениями в провокации. Российская делегация показательно даже проигнорировала заседание.

Всю эту клоунаду при поддержке Попова устроил глава росделегации в ПАСЕ – Петр Толстой. Сомалийцы – по его утверждению, это украинцы, Украина – это недоразумение, а крымские татары – это внутренние российские проблемы.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 20.07.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Границы России РУШАТСЯ уже сейчас. Сколько еще осталось существовать ТРУСЛИВОЙ стране — Гражданская оборона на ICTV / 20.07.2021 21:02
20.07.2021 21:02

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