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Video: Грандиозная война может начатся в центре Европы. Украина стала разменной монетой? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.12.2021: «Каким боком Украина к ядерному противостоянию?» - спросите вы. А очень просто. В Кремле очень боятся, что в ответ за Донбасс и Крым официальный Киев согласится на размещение тактических ракет Североатлантического альянса на своей территории. С учетом градуса ненависти на сейчас такой вариант нельзя исключать. И судя по истерикам в Кремле, Москва готова на любую провокацию лишь бы создать безопасную для себя буферную зону. О буферной зоне мы кстати не ради красного словца говорим. Этот сценарий прямо обсуждают на российских ток-шоу. Ведь даже если непосредственно в Украине и не будет натовских ракет, то после отказа Германии они почти наверняка будут в Польше. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.12.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Грандиозная война может начатся в центре Европы. Украина стала разменной монетой? — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.12.2021:

«Каким боком Украина к ядерному противостоянию?» — спросите вы. А очень просто.

В Кремле очень боятся, что в ответ за Донбасс и Крым официальный Киев согласится на размещение тактических ракет Североатлантического альянса на своей территории. С учетом градуса ненависти на сейчас такой вариант нельзя исключать.

И судя по истерикам в Кремле, Москва готова на любую провокацию лишь бы создать безопасную для себя буферную зону. О буферной зоне мы кстати не ради красного словца говорим. Этот сценарий прямо обсуждают на российских ток-шоу.

Ведь даже если непосредственно в Украине и не будет натовских ракет, то после отказа Германии они почти наверняка будут в Польше.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Грандиозная война может начатся в центре Европы. Украина стала разменной монетой? — Гражданская оборона на ICTV / 07.12.2021 20:39
07.12.2021 20:39

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