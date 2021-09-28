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Video: ГОРЛОВКА. Показательный пример мертвого города — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 28.09.2021: Имитация народного счастья на день города в Горловке. Псевдо-мэр Горловки Приходько в последние годы активно интересуется недвижимостью в России. Ведь когда дойдет до того, что жить в Горловке будет просто невозможно, это тело с подельниками красиво свалит в РФ. Оставив когда-то успешный город с распиленным на металл заводом гигантом, затопленными шахтами, вузами без студентов и ядовитой желтой водой в озерах и колодцах. Причем все что мы проговорили сейчас, это не прогнозы, а то что уже случилось.  Поэтому просто вспоминайте о Горловке каждый раз, когда вам начнут рассказывать, как сладок и красив русский мир. Иначе рискуете лишиться всего в обмен на фейковую воинскую славу и условного Сосо на праздники. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 28.09.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

ГОРЛОВКА. Показательный пример мертвого города — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 28.09.2021:

Имитация народного счастья на день города в Горловке.

Псевдо-мэр Горловки Приходько в последние годы активно интересуется недвижимостью в России. Ведь когда дойдет до того, что жить в Горловке будет просто невозможно, это тело с подельниками красиво свалит в РФ. Оставив когда-то успешный город с распиленным на металл заводом гигантом, затопленными шахтами, вузами без студентов и ядовитой желтой водой в озерах и колодцах. Причем все что мы проговорили сейчас, это не прогнозы, а то что уже случилось.  Поэтому просто вспоминайте о Горловке каждый раз, когда вам начнут рассказывать, как сладок и красив русский мир. Иначе рискуете лишиться всего в обмен на фейковую воинскую славу и условного Сосо на праздники.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 28.09.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / ГОРЛОВКА. Показательный пример мертвого города — Гражданская оборона на ICTV / 28.09.2021 21:13
28.09.2021 21:13

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