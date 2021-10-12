ГОЛОДНАЯ ОСЕНЬ на Донбассе: как выжить, если шансы на нуле — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 12.10.2021:

В реальности боевиков люди должны сидеть в гетто, постоянно бояться наступлений бандеровцев и относить на рынок последние копейки, чтобы обогащать кремлевских марионеток и их окружение.

Почему же цены на картошку взлетели едва ли в космос?

Что по этому поводу изволил сказать Пушилин?

Как сосуществовать тем, кто остался жить на оккупированном Донбассе?

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 12.10.2021

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