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Video: ГОЛОДНАЯ ОСЕНЬ на Донбассе: как выжить, если шансы на нуле — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 12.10.2021: В реальности боевиков люди должны сидеть в гетто, постоянно бояться наступлений бандеровцев и относить на рынок последние копейки, чтобы обогащать кремлевских марионеток и их окружение. Почему же цены на картошку взлетели едва ли в космос? Что по этому поводу изволил сказать Пушилин? Как сосуществовать тем, кто остался жить на оккупированном Донбассе? – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 12.10.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

ГОЛОДНАЯ ОСЕНЬ на Донбассе: как выжить, если шансы на нуле — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 12.10.2021:

В реальности боевиков люди должны сидеть в гетто, постоянно бояться наступлений бандеровцев и относить на рынок последние копейки, чтобы обогащать кремлевских марионеток и их окружение.

Почему же цены на картошку взлетели едва ли в космос?

Что по этому поводу изволил сказать Пушилин?

Как сосуществовать тем, кто остался жить на оккупированном Донбассе?

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 12.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / ГОЛОДНАЯ ОСЕНЬ на Донбассе: как выжить, если шансы на нуле — Гражданская оборона на ICTV / 12.10.2021 12:58
12.10.2021 12:58

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