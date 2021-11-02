Главный враг Кремля и мощное оружие XXI века — Гражданская оборона на ICTV

Как прошёл День Рождения главы Кремля и что пожелали ему простые россияне — Гражданская оборона на ICTV
Прямые угрозы! Почему песни украинских детей боевикам покоя не дают — Гражданская оборона на ICTV
На ПМЖ в Крым! Тысячи понаехавших из России изгоняют крымчан — Гражданская оборона на ICTV
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. Возвращение. Где пропадал, чем занимался? — Гражданская оборона на ICTV
Митинг под офисом ОБСЕ в Донецке. Боевик ЛНР Андрей Косяк — кто хочет его свободы на самом деле — Гражданская оборона на ICTV
Поклонскую сослали послом в далекую африканскую страну — что ее там ждет — Гражданская оборона на ICTV
Сомнительный кумир Путина. Наглядное сравнение Александра III и Президента РФ — Гражданская оборона на ICTV
Почему в России падают самолеты? — Гражданская оборона на ICTV
Что получили крымчане, которые позвали оккупантов к себе домой — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Студенты, пенсионеры и неудачники: кто промывает мозги жителям ОРДЛО — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Крымские предатели: как живется украинским чиновникам, которые перешли на сторону оккупантов — Гражданская оборона, вторник, 20:20
Почему армию РФ никак нельзя сравнивать с армией США — Гражданская оборона, вторник, 20:20