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Video: Главный враг Кремля и мощное оружие XXI века — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 02.11.2021: Главный враг России, а точнее Кремля Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: оружие 21 века, шантаж, угрозы и новые желания депутатов Госдумы РФ «Страны НАТО спят и видят, как бы захватить все богатства и ресурсы РФ» - подобные мысли ежедневно пытаются вбить в мозги россиян пропагандисты. На фоне ужасающей ситуации с распространением коронавируса и новым локдауном, депутаты Государственной Думы РФ  не перестают удивлять – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 02.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Главный враг Кремля и мощное оружие XXI века — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 02.11.2021:

Главный враг России, а точнее Кремля

Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: оружие 21 века, шантаж, угрозы и новые желания депутатов Госдумы РФ

«Страны НАТО спят и видят, как бы захватить все богатства и ресурсы РФ» — подобные мысли ежедневно пытаются вбить в мозги россиян пропагандисты.

На фоне ужасающей ситуации с распространением коронавируса и новым локдауном, депутаты Государственной Думы РФ  не перестают удивлять

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 02.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Главный враг Кремля и мощное оружие XXI века — Гражданская оборона на ICTV / 02.11.2021 20:50
02.11.2021 20:50

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