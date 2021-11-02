Главный враг Кремля и мощное оружие XXI века — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 02.11.2021:

Главный враг России, а точнее Кремля

Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне: оружие 21 века, шантаж, угрозы и новые желания депутатов Госдумы РФ

«Страны НАТО спят и видят, как бы захватить все богатства и ресурсы РФ» — подобные мысли ежедневно пытаются вбить в мозги россиян пропагандисты.

На фоне ужасающей ситуации с распространением коронавируса и новым локдауном, депутаты Государственной Думы РФ не перестают удивлять

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 02.11.2021

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