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Video: Фантастические рассказы о прекрасной жизни на Донбассе. КАК ПАДАЛИ ГРАНИЦЫ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 05.10.2021: Чем хуже жизнь в ОРДЛО, тем громче местная пропаганда кричит об Украине. Россия щедро отблагодарила обитателей гетто новыми таможенными пошлинами. Из-за которых цены в ОРДЛО стремительно  взлетели вверх. Картошечка по 60 рублей, а это больше 20 гривен за килограмм стала для местных реальным шоком. При этом цены поднялись и на другие овощи. Но война же не бывает вечной и рано или поздно она закончится. И вот вопрос, где будут работать те, кто останется в Донецке и Луганске… так сказать не успеет перевести свою семью на Колыму как тысячи дончан и луганчан сейчас? Но ответов нет. И пока по местному телеку заняты платежками в Украине, а в Кремле балуются игрой в геополитику, «Донбасс живет» исключительно в книгах писателей фантастов. Но очень вряд ли виртуальный мир, сможет долго подменять реальный – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 05.10.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Фантастические рассказы о прекрасной жизни на Донбассе. КАК ПАДАЛИ ГРАНИЦЫ — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 05.10.2021:

Чем хуже жизнь в ОРДЛО, тем громче местная пропаганда кричит об Украине.

Россия щедро отблагодарила обитателей гетто новыми таможенными пошлинами.

Из-за которых цены в ОРДЛО стремительно  взлетели вверх.

Картошечка по 60 рублей, а это больше 20 гривен за килограмм стала для местных реальным шоком.

При этом цены поднялись и на другие овощи.

Но война же не бывает вечной и рано или поздно она закончится. И вот вопрос, где будут работать те, кто останется в Донецке и Луганске… так сказать не успеет перевести свою семью на Колыму как тысячи дончан и луганчан сейчас?

Но ответов нет. И пока по местному телеку заняты платежками в Украине, а в Кремле балуются игрой в геополитику, «Донбасс живет» исключительно в книгах писателей фантастов. Но очень вряд ли виртуальный мир, сможет долго подменять реальный

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 05.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Фантастические рассказы о прекрасной жизни на Донбассе. КАК ПАДАЛИ ГРАНИЦЫ — Гражданская оборона на ICTV / 04.10.2021 20:58
04.10.2021 20:58

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