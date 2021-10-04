Фантастические рассказы о прекрасной жизни на Донбассе. КАК ПАДАЛИ ГРАНИЦЫ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 05.10.2021:

Чем хуже жизнь в ОРДЛО, тем громче местная пропаганда кричит об Украине.

Россия щедро отблагодарила обитателей гетто новыми таможенными пошлинами.

Из-за которых цены в ОРДЛО стремительно взлетели вверх.

Картошечка по 60 рублей, а это больше 20 гривен за килограмм стала для местных реальным шоком.

При этом цены поднялись и на другие овощи.

Но война же не бывает вечной и рано или поздно она закончится. И вот вопрос, где будут работать те, кто останется в Донецке и Луганске… так сказать не успеет перевести свою семью на Колыму как тысячи дончан и луганчан сейчас?

Но ответов нет. И пока по местному телеку заняты платежками в Украине, а в Кремле балуются игрой в геополитику, «Донбасс живет» исключительно в книгах писателей фантастов. Но очень вряд ли виртуальный мир, сможет долго подменять реальный

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 05.10.2021

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