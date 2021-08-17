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Video: Донецкий «ТАЛИБАН» проигрывает афганскому? Кто дал команду ЗВЕРСТВОВАТЬ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 17.08.2021: Безусловно главная новость прошедшей недели в мире - это захват огромной страны террористическим и откровенно людоедским движением Талибан. Кадры, которые приходят сейчас из Афганистана смотреть вдвойне тяжело, в том числе и потому, что сразу возникают аналогии с Украиной 2014-го года. Афганский талибан на фоне донецкого «талибана» имеет целый ряд так сказать «преимуществ».  Те хоть хозяева себе, а эти низкооплачиваемые и по вызову. Вот те, Ваня, 16500 деревянных, перловка с белого Камаза и шмурдяк, ой, спутник, в вену. Спасибо, барин! Служу России! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 17.08.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Донецкий «ТАЛИБАН» проигрывает афганскому? Кто дал команду ЗВЕРСТВОВАТЬ — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 17.08.2021:

Безусловно главная новость прошедшей недели в мире — это захват огромной страны террористическим и откровенно людоедским движением Талибан.

Кадры, которые приходят сейчас из Афганистана смотреть вдвойне тяжело, в том числе и потому, что сразу возникают аналогии с Украиной 2014-го года.

Афганский талибан на фоне донецкого «талибана» имеет целый ряд так сказать «преимуществ».  Те хоть хозяева себе, а эти низкооплачиваемые и по вызову. Вот те, Ваня, 16500 деревянных, перловка с белого Камаза и шмурдяк, ой, спутник, в вену. Спасибо, барин! Служу России!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 17.08.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Донецкий «ТАЛИБАН» проигрывает афганскому? Кто дал команду ЗВЕРСТВОВАТЬ — Гражданская оборона на ICTV / 17.08.2021 20:17
17.08.2021 20:17

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