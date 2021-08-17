Донецкий «ТАЛИБАН» проигрывает афганскому? Кто дал команду ЗВЕРСТВОВАТЬ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 17.08.2021:

Безусловно главная новость прошедшей недели в мире — это захват огромной страны террористическим и откровенно людоедским движением Талибан.

Кадры, которые приходят сейчас из Афганистана смотреть вдвойне тяжело, в том числе и потому, что сразу возникают аналогии с Украиной 2014-го года.

Афганский талибан на фоне донецкого «талибана» имеет целый ряд так сказать «преимуществ». Те хоть хозяева себе, а эти низкооплачиваемые и по вызову. Вот те, Ваня, 16500 деревянных, перловка с белого Камаза и шмурдяк, ой, спутник, в вену. Спасибо, барин! Служу России!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 17.08.2021

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