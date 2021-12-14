ДНР — золотое эльдорадо для мошенников и аферистов! ТОП-5 теневых “героев Дыры” — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 14.12.2021:

Не секрет, что конец года это всегда такое, знаете, локальное подведение итогов.

Вот и мы на этой неделе решили устроить нечто подобное.

И взяв за основу так сказать теневых руководителей Донецкой максимально народной республики, мы составили рейтинг самых влиятельных фигур оккупированного Россией региона.

И сразу скажем мы решили копнуть поглубже и показать кто по-настоящему главный в оккупированном Донецке! Именно поэтому там не будет всем известных персонажей типа МММщика Пушилина. Ведь решает он что-то исключительно по телевизору…

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 14.12.2021

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