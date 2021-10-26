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Video: ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. Возвращение. Где пропадал, чем занимался? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 26.10.2021: В последний месяц Медведев вновь стал активно появляться на федеральных каналах. Но почему молчал и где был эти два года после своей отставки Дмитрий Медведев? Чем занимался экс-президент  и можно ли его считать политическим трупом расскажет Гражданская оборона. Медведев не то, что не возглавил Единую Россию на выборах 2021, он даже не попал в федеральные списки. Госдума оказалась для него закрыта. Мол, не комильфо бывшему президенту в депутаты идти. Ну кто в это поверит? – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 26.10.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. Возвращение. Где пропадал, чем занимался? — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 26.10.2021:

В последний месяц Медведев вновь стал активно появляться на федеральных каналах.

Но почему молчал и где был эти два года после своей отставки Дмитрий Медведев?

Чем занимался экс-президент  и можно ли его считать политическим трупом расскажет Гражданская оборона.

Медведев не то, что не возглавил Единую Россию на выборах 2021, он даже не попал в федеральные списки. Госдума оказалась для него закрыта.

Мол, не комильфо бывшему президенту в депутаты идти. Ну кто в это поверит?

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 26.10.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. Возвращение. Где пропадал, чем занимался? — Гражданская оборона на ICTV / 26.10.2021 11:00
26.10.2021 11:00

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