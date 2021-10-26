ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. Возвращение. Где пропадал, чем занимался? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 26.10.2021:

В последний месяц Медведев вновь стал активно появляться на федеральных каналах.

Но почему молчал и где был эти два года после своей отставки Дмитрий Медведев?

Чем занимался экс-президент и можно ли его считать политическим трупом расскажет Гражданская оборона.

Медведев не то, что не возглавил Единую Россию на выборах 2021, он даже не попал в федеральные списки. Госдума оказалась для него закрыта.

Мол, не комильфо бывшему президенту в депутаты идти. Ну кто в это поверит?

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 26.10.2021

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