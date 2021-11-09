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Video: Демонстративно обиделась? Россия приняла решение суда по скифскому золоту за ВЕЛИЧАЙШЕЕ оскорбление — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 09.11.2021: Разбушеваться российских недожурналистов и политиков заставило долгожданное и абсолютно справедливое решение Нидерландского суда о возвращении нашумевшего «скифского золота» домой в Украину! Началась эта история еще перед аннексией Крыма, в 2013 году. Коллекция археологических находок из четырех крымских музеев и одного киевского отправилась на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона. За это время произошла оккупация украинского полуострова и перед Нидерландами встал вопрос: кому именно и как возвращать бесценную коллекцию. Но самое главное здесь другое! Абсолютно все артефакты, на которые сейчас заявляет свои права РФ, по факту, не имеют никакого отношения ни к России, ни к ее истории! Мировое сообщество в очередной раз продемонстрировало, что признает Крым лишь в составе Украины. Именно поэтому решение нидерландского суда так болезненно ударило по РФ, став для Кремля символическим поражением и настоящим оскорблением как они считают Великой России. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 09.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Демонстративно обиделась? Россия приняла решение суда по скифскому золоту за ВЕЛИЧАЙШЕЕ оскорбление — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 09.11.2021:

Разбушеваться российских недожурналистов и политиков заставило долгожданное и абсолютно справедливое решение Нидерландского суда о возвращении нашумевшего «скифского золота» домой в Украину!

Началась эта история еще перед аннексией Крыма, в 2013 году. Коллекция археологических находок из четырех крымских музеев и одного киевского отправилась на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона. За это время произошла оккупация украинского полуострова и перед Нидерландами встал вопрос: кому именно и как возвращать бесценную коллекцию.

Но самое главное здесь другое! Абсолютно все артефакты, на которые сейчас заявляет свои права РФ, по факту, не имеют никакого отношения ни к России, ни к ее истории!

Мировое сообщество в очередной раз продемонстрировало, что признает Крым лишь в составе Украины. Именно поэтому решение нидерландского суда так болезненно ударило по РФ, став для Кремля символическим поражением и настоящим оскорблением как они считают Великой России.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 09.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Демонстративно обиделась? Россия приняла решение суда по скифскому золоту за ВЕЛИЧАЙШЕЕ оскорбление — Гражданская оборона на ICTV / 09.11.2021 20:30
09.11.2021 20:30

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