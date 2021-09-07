УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Дальнейшая судьба одиозной Натальи Поклонской уже ПРЕДРЕШЕНА. Что же ее ждет? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.09.2021: Прошлая неделя в РФ была обычной неделей 2020-2021 годов для всех телезрителей необъятной. Но если вы думаете, что главными темами на российских федеральных каналах были: самая большая смертность от ковида во всем мире или непрекращающиеся лесные пожары на Дальнем Востоке. То вы крупно ошибаетесь! Чего стоит исправить самого главнокомандующего? И вся мощь РФ в одном видео Маразмы от Северного соседа и не только. Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.09.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Дальнейшая судьба одиозной Натальи Поклонской уже ПРЕДРЕШЕНА. Что же ее ждет? — Гражданская оборона на ICTV
0 Комментировать

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.09.2021:

Прошлая неделя в РФ была обычной неделей 2020-2021 годов для всех телезрителей необъятной. Но если вы думаете, что главными темами на российских федеральных каналах были: самая большая смертность от ковида во всем мире или непрекращающиеся лесные пожары на Дальнем Востоке. То вы крупно ошибаетесь!

Чего стоит исправить самого главнокомандующего?

И вся мощь РФ в одном видео

Маразмы от Северного соседа и не только. Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.09.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Гражданская оборона / Дальнейшая судьба одиозной Натальи Поклонской уже ПРЕДРЕШЕНА. Что же ее ждет? — Гражданская оборона на ICTV / 07.09.2021 20:33
07.09.2021 20:33

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь