Дальнейшая судьба одиозной Натальи Поклонской уже ПРЕДРЕШЕНА. Что же ее ждет? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.09.2021:

Прошлая неделя в РФ была обычной неделей 2020-2021 годов для всех телезрителей необъятной. Но если вы думаете, что главными темами на российских федеральных каналах были: самая большая смертность от ковида во всем мире или непрекращающиеся лесные пожары на Дальнем Востоке. То вы крупно ошибаетесь!

Чего стоит исправить самого главнокомандующего?

И вся мощь РФ в одном видео

Маразмы от Северного соседа и не только. Смотрите прямо сейчас в Гражданской Обороне!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.09.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/