Что о жизни в России рассказывают те, кто БЕЖАЛ оттуда, не оглядываясь — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 21.09.2021:

Как страна-агрессор теряет собственных людей!

Не эмиграция, а эвакуация!

Активистов выживают, молодежь уезжает сама. Невиданные цифры эмиграции из Империи зла!

Безбожно лживая реклама «великой империи» бурным потоком ежедневно льется в уши украинцев на неподконтрольной территории Донбасса и в оккупированном Крыму…

Остается один небольшой вопрос. Если в Великой и могучей так хорошо, то почему ее собственные граждане бегут оттуда? Кажется здесь напрашивается аналогия с тонущим кораблем.

Каждый год из страны уезжает около 400 тысяч человек. И это только официальные цифры. По данным издания «Проект» Росстат занижает число уехавших в 6 раз. Вот, например, экспресс-опрос жителей Екатеринбурга. Об эмиграции задумывается каждый второй!

Интернет кишит блогерами-эммигрантами из России, которые не стесняются рассказывать, почему они «покончили» с Империей зла.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 21.09.2021

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