Чего в Крыму НЕТ и не будет? Крупный российский бизнес знает ответ и ПЛАЧЕТ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 21.09.2021:

Не такой уже и российский! Почему предприятия РФ не спешат на оккупированный Крым.

Во время аннексии крымского полуострова в 2014 году, российские политики и коллаборанты неистово радовались захвату Крыма Россией!

Они словно мантру повторяли и повторяют: «Крым вернулся в родную гавань, Крым стал неотъемлемой частью Российской Федарции…»

Но прошло 7 лет и теперь их вранье на жителей аннексированного полуострова больше не действует!

Потихоньку снимают лапшу с ушей и сами россияне, многие из них тоже начали осознавать, что в 14 году Крым стал Россией лишь в словах политиков и пропагандистов!

Как-бы оккупанты не убеждали крымчан, еще немного подождать, как-бы не говорили о том, что вот-вот и на полуострове все заработает, против международных санкций они по факту, бессильны! Какие бы сказки они не рассказывали, но именно из-за экономических санкций, наложенных на полуостров, в Крыму официально не может работать ни одна международная компания! На оккупированном полуострове не имеет права осуществлять деятельность даже российский бизнес!

Наказание за такие действия последовало мгновенно – Крым оказался под санкциями! И пока полуостров будет оккупирован, крымчане будут лишены многих возможностей современного мира, которыми свободно пользуются те же россияне, живущие в самой РФ.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 21.09.2021

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