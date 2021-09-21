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Video: Чего в Крыму НЕТ и не будет? Крупный российский бизнес знает ответ и ПЛАЧЕТ — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 21.09.2021: Не такой уже и российский! Почему предприятия РФ не спешат на оккупированный Крым. Во время аннексии крымского полуострова в 2014 году, российские политики и коллаборанты неистово радовались захвату Крыма Россией! Они словно мантру повторяли и повторяют: «Крым вернулся в родную гавань, Крым стал неотъемлемой частью Российской Федарции…» Но прошло 7 лет и теперь их вранье на жителей аннексированного полуострова больше не действует! Потихоньку снимают лапшу с ушей и сами россияне, многие из них тоже начали осознавать, что в 14 году Крым стал Россией лишь в словах политиков и пропагандистов! Как-бы оккупанты не убеждали крымчан, еще немного подождать, как-бы не говорили о том, что вот-вот и на полуострове все заработает, против международных санкций они по факту, бессильны! Какие бы сказки они не рассказывали, но именно из-за экономических санкций, наложенных на полуостров, в Крыму официально не может работать ни одна международная компания! На оккупированном полуострове не имеет права осуществлять деятельность даже российский бизнес! Наказание за такие действия последовало мгновенно – Крым оказался под санкциями! И пока полуостров будет оккупирован, крымчане будут лишены многих возможностей современного мира, которыми свободно пользуются те же россияне, живущие в самой РФ. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 21.09.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Чего в Крыму НЕТ и не будет? Крупный российский бизнес знает ответ и ПЛАЧЕТ — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 21.09.2021:

Не такой уже и российский! Почему предприятия РФ не спешат на оккупированный Крым.

Во время аннексии крымского полуострова в 2014 году, российские политики и коллаборанты неистово радовались захвату Крыма Россией!

Они словно мантру повторяли и повторяют: «Крым вернулся в родную гавань, Крым стал неотъемлемой частью Российской Федарции…»

Но прошло 7 лет и теперь их вранье на жителей аннексированного полуострова больше не действует!

Потихоньку снимают лапшу с ушей и сами россияне, многие из них тоже начали осознавать, что в 14 году Крым стал Россией лишь в словах политиков и пропагандистов!

Как-бы оккупанты не убеждали крымчан, еще немного подождать, как-бы не говорили о том, что вот-вот и на полуострове все заработает, против международных санкций они по факту, бессильны! Какие бы сказки они не рассказывали, но именно из-за экономических санкций, наложенных на полуостров, в Крыму официально не может работать ни одна международная компания! На оккупированном полуострове не имеет права осуществлять деятельность даже российский бизнес!

Наказание за такие действия последовало мгновенно – Крым оказался под санкциями! И пока полуостров будет оккупирован, крымчане будут лишены многих возможностей современного мира, которыми свободно пользуются те же россияне, живущие в самой РФ.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 21.09.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Чего в Крыму НЕТ и не будет? Крупный российский бизнес знает ответ и ПЛАЧЕТ — Гражданская оборона на ICTV / 21.09.2021 20:35
21.09.2021 20:35

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