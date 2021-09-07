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Video: Бурно желали аннексии Крыма — теперь РЫДАЮТ и бомжуют. Камни с неба бьют все СИЛЬНЕЕ? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.09.2021: К сожалению, к 2014 году Кремлю удалось глубоко проникнуть в сознание многих крымчан, пристально смотревших российское ТВ в течении десятков лет. Роспропаганда смогла зазомбировать их рассказами о якобы лучшей жизни в составе Великой и Духовной, о так называемой, исторической справедливости и возвращении Крыма в так называемую, родную гавань. Те крымчане и чиновники, предавшие Украину, которые поверили в эти сказки, всячески радовались приходу РФ на полуостров, бежали на псевдореферендум и говорили, что готовы чуть ли не камни с неба терпеть, только бы Матушка Россия забрала Крым под свое крыло. С каждым годом оккупации, уровень разочарования Россией и русским миром в аннексированном Крыму лишь растет, вместе с этим растет и количество подобных видео обращений от возмущенных крымчан. РФ захватила украинский полуостров исключительно ради своих интересов, а не ради улучшения жизни простых людей и даже тех, кто в первых рядах предал Украину и всячески способствовал аннексии Крыма! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.09.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Бурно желали аннексии Крыма — теперь РЫДАЮТ и бомжуют. Камни с неба бьют все СИЛЬНЕЕ? — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.09.2021:

К сожалению, к 2014 году Кремлю удалось глубоко проникнуть в сознание многих крымчан, пристально смотревших российское ТВ в течении десятков лет.

Роспропаганда смогла зазомбировать их рассказами о якобы лучшей жизни в составе Великой и Духовной, о так называемой, исторической справедливости и возвращении Крыма в так называемую, родную гавань.

Те крымчане и чиновники, предавшие Украину, которые поверили в эти сказки, всячески радовались приходу РФ на полуостров, бежали на псевдореферендум и говорили, что готовы чуть ли не камни с неба терпеть, только бы Матушка Россия забрала Крым под свое крыло.

С каждым годом оккупации, уровень разочарования Россией и русским миром в аннексированном Крыму лишь растет, вместе с этим растет и количество подобных видео обращений от возмущенных крымчан.

РФ захватила украинский полуостров исключительно ради своих интересов, а не ради улучшения жизни простых людей и даже тех, кто в первых рядах предал Украину и всячески способствовал аннексии Крыма!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.09.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Бурно желали аннексии Крыма — теперь РЫДАЮТ и бомжуют. Камни с неба бьют все СИЛЬНЕЕ? — Гражданская оборона на ICTV / 07.09.2021 20:30
07.09.2021 20:30

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