Бурно желали аннексии Крыма — теперь РЫДАЮТ и бомжуют. Камни с неба бьют все СИЛЬНЕЕ? — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.09.2021:

К сожалению, к 2014 году Кремлю удалось глубоко проникнуть в сознание многих крымчан, пристально смотревших российское ТВ в течении десятков лет.

Роспропаганда смогла зазомбировать их рассказами о якобы лучшей жизни в составе Великой и Духовной, о так называемой, исторической справедливости и возвращении Крыма в так называемую, родную гавань.

Те крымчане и чиновники, предавшие Украину, которые поверили в эти сказки, всячески радовались приходу РФ на полуостров, бежали на псевдореферендум и говорили, что готовы чуть ли не камни с неба терпеть, только бы Матушка Россия забрала Крым под свое крыло.

С каждым годом оккупации, уровень разочарования Россией и русским миром в аннексированном Крыму лишь растет, вместе с этим растет и количество подобных видео обращений от возмущенных крымчан.

РФ захватила украинский полуостров исключительно ради своих интересов, а не ради улучшения жизни простых людей и даже тех, кто в первых рядах предал Украину и всячески способствовал аннексии Крыма!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.09.2021

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«Гражданская оборона» – информационно-публицистическая программа на ICTV о военных и политических тайнах, которые, так или иначе, касаются Украины, о неизвестных до сих пор исторических фактах и событиях настоящего. Сюжеты на темы истории, военного дела, новейших военных разработок науки и техники, политики и геополитики помогут зрителям найти ответы на все острые вопросы: https://oborona.ictv.ua

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