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Video: Беспринципные и отмороженные! Как ОРДЛОвское болотце засосало в недоСМИ самых тухлых — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 16.11.2021: Примеры из сюжета идеально иллюстрируют насколько скользким и гнилым нужно быть, чтобы работать в СМИ ОРДЛО. Впрочем, во всей этой истории есть, пожалуй, всего один, но очевидный плюс.  Вот это болотце как магнитом потянуло в ДыНыРы и ЛыНыРы такую же беспринципную и отмороженную публику с территории Украины. В этом свете мы очень хотим поддержать кураторов в РФ, которых годами устраивает такое болотце. Ведь так талантливо спускать российские деньги, как это делает Пирогова, Крысенко, Колесников, Мозговой и далее по списку это надо еще уметь. Поэтому, друзья, не сдерживаем себя, даешь еще больше ваших талантливых проектов, конечно же за деньги российских налогоплательщиков! – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 16.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

Беспринципные и отмороженные! Как ОРДЛОвское болотце засосало в недоСМИ самых тухлых — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 16.11.2021:

Примеры из сюжета идеально иллюстрируют насколько скользким и гнилым нужно быть, чтобы работать в СМИ ОРДЛО.

Впрочем, во всей этой истории есть, пожалуй, всего один, но очевидный плюс.  Вот это болотце как магнитом потянуло в ДыНыРы и ЛыНыРы такую же беспринципную и отмороженную публику с территории Украины.

В этом свете мы очень хотим поддержать кураторов в РФ, которых годами устраивает такое болотце. Ведь так талантливо спускать российские деньги, как это делает Пирогова, Крысенко, Колесников, Мозговой и далее по списку это надо еще уметь.

Поэтому, друзья, не сдерживаем себя, даешь еще больше ваших талантливых проектов, конечно же за деньги российских налогоплательщиков!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 16.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / Беспринципные и отмороженные! Как ОРДЛОвское болотце засосало в недоСМИ самых тухлых — Гражданская оборона на ICTV / 16.11.2021 20:39
16.11.2021 20:39

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