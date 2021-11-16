Беспринципные и отмороженные! Как ОРДЛОвское болотце засосало в недоСМИ самых тухлых — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 16.11.2021:

Примеры из сюжета идеально иллюстрируют насколько скользким и гнилым нужно быть, чтобы работать в СМИ ОРДЛО.

Впрочем, во всей этой истории есть, пожалуй, всего один, но очевидный плюс. Вот это болотце как магнитом потянуло в ДыНыРы и ЛыНыРы такую же беспринципную и отмороженную публику с территории Украины.

В этом свете мы очень хотим поддержать кураторов в РФ, которых годами устраивает такое болотце. Ведь так талантливо спускать российские деньги, как это делает Пирогова, Крысенко, Колесников, Мозговой и далее по списку это надо еще уметь.

Поэтому, друзья, не сдерживаем себя, даешь еще больше ваших талантливых проектов, конечно же за деньги российских налогоплательщиков!

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 16.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/