АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ. Вольнодумный журналист или продажный либерал — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 30.11.2021:

Их называют «продажными либералами»

Кто они, те люди, которые всё-таки продолжают работать на кремлёвскую пропагандистскую машину?!

Мы уже не раз рассказывали вам истории оппозиционеров в РФ, которые променяли свои идеалы на денежные знаки.

Как Венедиктову удалось более двух десятков лет возглавлять один из самых оппозиционных информационных медиаресурсов в современной России, мы с вами сегодня и выясним.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 30.11.2021

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