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Video: АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ. Вольнодумный журналист или продажный либерал — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 30.11.2021: Их называют «продажными либералами» Кто они, те люди, которые всё-таки продолжают работать на кремлёвскую пропагандистскую машину?! Мы уже не раз рассказывали вам истории оппозиционеров в РФ, которые променяли свои идеалы на денежные знаки. Как Венедиктову удалось более двух десятков лет возглавлять один из самых оппозиционных информационных медиаресурсов в современной России, мы с вами сегодня и выясним. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 30.11.2021 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ. Вольнодумный журналист или продажный либерал — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 30.11.2021:

Их называют «продажными либералами»

Кто они, те люди, которые всё-таки продолжают работать на кремлёвскую пропагандистскую машину?!

Мы уже не раз рассказывали вам истории оппозиционеров в РФ, которые променяли свои идеалы на денежные знаки.

Как Венедиктову удалось более двух десятков лет возглавлять один из самых оппозиционных информационных медиаресурсов в современной России, мы с вами сегодня и выясним.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 30.11.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ. Вольнодумный журналист или продажный либерал — Гражданская оборона на ICTV / 30.11.2021 20:51
30.11.2021 20:51

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