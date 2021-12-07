АЛЕКСЕЙ ГРОМОВ. Карабас-Барабас российского телевидения — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 07.12.2021:

Карабас-Барабас российского телевидения!

Кто на самом деле отвечает за НЕсвободу слова и пропаганду в РФ?

Вся правда о настоящем кремлевском Геббельсе – далее в «Гражданской Обороне».

Итак, знакомьтесь, главный архитектор пропаганды и цензуры в СМИ — со скромной на первый взгляд должностью — первый заместитель руководителя Администрации президента РФ! А зовут его Алексей Громов.

Но если лица прокремлевских лизоблюдов хорошо известны. А гендиректоров и продюсеров “рупоров вранья” еще можно увидеть на их же каналах, то вот о личности верховного кукловода известно крайне мало. «Гражданская оборона» решила заполнить этот информационный пробел! Ведь люди должны знать, кто именно дергает за ниточки всех марионеток на «Киселёв-ТВ».

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 07.12.2021

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда — antyzombi@ukr.net

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/