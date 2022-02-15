16 февраля. ДУХ и МОЩЬ украинской армии крепка, как никогда! — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 15.02.2022:

Отставить панику! Это приказ с передка!

«Гражданская оборона» очень внимательно следит за военной ситуацией около границ Украины, анализирует многочисленные международные встречи Путина и звонки Макрона, перелопачивает гигабайты российских и зарубежных СМИ.

Мы знаем и о 16 февраля, и девяти путях наступления, и иностранных дипломатах; читали Блумберг, и Шпигель, и CNN, слышали многих военных экспертов.

И вот что мы хотим сказать: Отставить панику! Мы готовы настолько, насколько готовы. В Украине есть армия, есть миллионы патриотов, есть желание защищать свою Землю.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 15.02.2022

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