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Video: 16 февраля. ДУХ и МОЩЬ украинской армии крепка, как никогда! — Гражданская оборона на ICTV

Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 15.02.2022: Отставить панику! Это приказ с передка! «Гражданская оборона» очень внимательно следит за военной ситуацией около границ Украины, анализирует многочисленные международные встречи Путина и звонки Макрона, перелопачивает гигабайты российских и зарубежных СМИ. Мы знаем и о 16 февраля, и девяти путях наступления, и иностранных дипломатах; читали Блумберг, и Шпигель, и CNN, слышали многих военных экспертов. И вот что мы хотим сказать: Отставить панику! Мы готовы настолько, насколько готовы. В Украине есть армия, есть миллионы патриотов, есть желание защищать свою Землю. – все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 15.02.2022 Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  - antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

16 февраля. ДУХ и МОЩЬ украинской армии крепка, как никогда! — Гражданская оборона на ICTV
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Смотрите онлайн в новом выпуске программы Гражданская оборона от 15.02.2022:

Отставить панику! Это приказ с передка!

«Гражданская оборона» очень внимательно следит за военной ситуацией около границ Украины, анализирует многочисленные международные встречи Путина и звонки Макрона, перелопачивает гигабайты российских и зарубежных СМИ.

Мы знаем и о 16 февраля, и девяти путях наступления, и иностранных дипломатах; читали Блумберг, и Шпигель, и CNN, слышали многих военных экспертов.

И вот что мы хотим сказать: Отставить панику! Мы готовы настолько, насколько готовы. В Украине есть армия, есть миллионы патриотов, есть желание защищать свою Землю.

– все подробности в новом выпуске программы Гражданская оборона на ICTV от 15.02.2022

Для связи с авторами программ Гражданская оборона и Антизомби пишите сюда  — antyzombi@ukr.net 

Не пропустите новые выпуски Гражданской обороны каждый вторник в 20:20 в эфире канала ICTV, а также на сайте https://oborona.ictv.ua/

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ICTV / Гражданская оборона / 16 февраля. ДУХ и МОЩЬ украинской армии крепка, как никогда! — Гражданская оборона на ICTV / 15.02.2022 21:01
15.02.2022 21:01

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